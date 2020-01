LAPO S'ATTACCA ALLO SCARPINO DI CR7 - ACCORDO PER UNA LINEA DI OCCHIALI TRA IL PORTOGHESE E "ITALIA INDEPENDENT", LA GRIFFE DI ELKANN - L’INTESA E' UN TENTATIVO DI RISOLLEVARE I CONTI DELLA SOCIETÀ - L'ULTIMA SEMESTRALE HA EVIDENZIATO UN PROFONDO ROSSO CON UNA PERDITA NETTA DI 12,1 MILIONI…

Cinzia Meoni per “il Giornale”

LAPO ELKANN

Ronaldo scende in campo con Italia Independent, la società di lifestyle di Lapo Elkann (al 53,9% del capitale). Il fuoriclasse portoghese, acquistato quasi due anni fa dalla Juve, ha firmato ieri un contratto di licenza quinquennale per la produzione di una collezione di occhiali a marchio CR7 che sarà presentata al Mido di Milano a fine febbraio e sarà poi disponibile sugli scaffali dalla prossima primavera. E il cerchio si chiude: tutto rimane in famiglia o quasi visto che il club bianconero fa capo per il 63,8% del capitale alla Exor della famiglia Agnelli Elkann.

«Oggi è un giorno storico: abbiamo firmato un accordo globale con Cristiano per creare collezioni di occhiali. Sono molto orgoglioso e non vedo l' ora di iniziare a lavorare con CR7 su questo incredibile progetto», ha annunciato via Twitter l' imprenditore.

L' aver accolto in squadra CR7 potrebbe segnare finalmente l' ora della riscossa per Italia Independent. L' attaccante portoghese porta in dote il record assoluto di 200 milioni di follower su Instagram, raggiunto proprio in queste ore, e un numero crescente di fan attratti dalla leggenda del calciatore capace di segnare oltre 700 gol (di cui 37 con la Juve in 48 partite in serie A) e vincere ben cinque Champions League. Un suo post su Instagram vale 975mila dollari, almeno secondo Hopper, società di social marketing.

CR7

Chissà che i prossimi post pubblicati da Ronaldo non siano con un paio di occhiali CR7 di Italia Independent così da sostenere conti del gruppo torinese fondato nel 2008.

«Grazie a questo accordo potremo sviluppare i nostri canali distributivi nei maggiori mercati mondiali facendo leva sia sulle reti tradizionali che sull' enorme potenziale del mercato digitale vista la forza della fan base che Cristiano vanta», ha dichiarato Marco Corbeddu, ad della società di lifestyle approdato a Italia Independent dopo un serie di cambi al comando. A inizio ottobre si era dimesso a causa di una «diversa visione strategica» Mario Pietribiasi, giunto al timone ad aprile dopo l' addio di Giovanni Carlino «per motivi personali».

Con CR7 le speranze sono quelle di riportare la società alla crescita e all' utile (il piano industriale prevede il nero dal 2021). Sulla Juve l' effetto del bomber, per quanto pagato oro (il conto per la Vecchia Signora era stato calcolato in 357 milioni), non si è fatto attendere. In un anno il merchandising del club è passato da 27,7 a 44 milioni, le vendite di biglietti allo stadio sono passate da 56 a 70 milioni e quelle da sponsorizzazione da 86 a 108 milioni.

Quanto a Italia Independent l' ultima semestrale ha evidenziato un profondo rosso con una perdita netta di 12,1 milioni. Il mercato spera che la riscossa passi anche da Piazza Affari dove il titolo ieri ha chiuso la seduta invariato a 1,71 euro. Sono lontani i tempi dell' Ipo del 2013 quando Italia Independent è approdata sull' Aim a 26 euro.

