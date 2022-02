14 feb 2022 19:29

LASCIATE CHE I MAIALI VENGANO A ME! - NELLO STATO DI NEW YORK UN UOMO E' FINITO IN TRIBUNALE PER DIFENDERE IL SUO DIRITTO A TENERE UN SUINO COME ANIMALE DOMESTICO: SOSTIENE CHE GLI E' STATO DA SUPPORTO EMOTIVO E LO HA AIUTATO A SUPERARE IL DIVORZIO E LA MORTE DELLA MADRE - I POLITICI DEL SUO VILLAGGIO SOSTENGONO INVECE CHE SI TRATTI DI UN PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA...