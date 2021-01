18 gen 2021 19:02

LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CHE VI METTETE IN VIAGGIO – UNA FONTE VICINA A BIDEN GELA I MIGRANTI PARTITI DALL’HONDURAS E DIRETTI A PIEDI VERSO GLI STATI UNITI, CHE AVEVANO SPERATO NELLE POLITICHE PIÙ MORBIDE DELL’IMMIGRAZIONE DI "SLEEPY JOE": "LA SITUAZIONE AL CONFINE NON CAMBIERÀ DALL'OGGI AL DOMANI. ORA NON È IL MOMENTO DI FARE IL VIAGGIO" - LA CAROVANA È STATA BLOCCATA IN GUATEMALA DOVE CI SONO STATI VIOLENTI SCONTRI CON LA POLIZIA E… - VIDEO