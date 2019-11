LASCIATECI INQUINARE – NON USANO AEREI DI LINEA COME I COMUNI MORTALI, MA POSSONO PERMETTERSI DI SGANCIARE MILIONI PER COMPRARNE UNO PRIVATO: I RICCASTRI DEL MONDO INQUINANO SEMPRE DI PIÙ MENTRE SCORRAZZANO PER IL MONDO A BORDO DEI LORO JET – SOLO BILL GATES NEL 2017 HA VOLATO PER 320MILA CHILOMETRI, PRODUCENDO 1.600 TONNELLATE DI CO2 – E SI STIMA CHE NEI PROSSIMI 10 ANNI I PAPERONI ACQUISTERANNO…

Antonello Guerrera per “Affari & Finanza - la Repubblica”

il principe harry ad amsterdam parla dei jet privati 3

Non usano aerei di linea ma jet privati. E il Guardian accusa: i loro spostamenti su Bombardier, Cessna e Gulfstream aumentano la CO2 nell' aria. Il solo fondatore di Microsoft nel 2017 ha volato per 320mila km e ne ha prodotta per 1.600 tonnellate

«Oramai è come avere l' ultimo modello dell' iPhone», dice al Guardian l' esperto di aviazione Brian Foley, «sempre più vip vogliono il jet personale più avveniristico e moderno sul mercato ».

harry e meghan sull'aereo privato 4

Il problema è che se l' impatto di un telefonino sull' ambiente è minimo, quello di un aereo privato è enorme.

Secondo un nuovo studio della società di aviazione Honeywell Aerospace, si arriva, per emissioni di gas serra, a circa quaranta volte di quelle di un aereo di linea, calcolate per passeggero.

jeff bezos

Non è un problema di poco conto, se consideriamo che nei prossimi dieci anni si stima che paperoni, cantanti, star delle televisioni mondiali e manager delle multinazionali, insomma il cosiddetto "1% della popolazione mondiale", acquisteranno almeno 8 mila nuovi jet privati da utilizzare nelle loro scorribande da un angolo all' altro del globo. Solo quest' anno, per far capire il trend, circa 690 velivoli di questo tipo avranno spiccato il volo, per un incremento pari al 9% rispetto al 2018.

donald trump

L' anno prossimo invece, sempre secondo le previsioni di Honeywell Aerospace, i nuovi jet privati saranno ancora di più, almeno 740. Gli altri 7.600 che saranno acquistati nei successivi nove anni, invece, costeranno agli acquirenti privati oltre 225 miliardi di euro: circa due terzi opereranno soprattutto in Stati Uniti e Cina, in Europa invece ne svolazzeranno circa il 20 per cento.

bill gates

Oggi nel mondo sono già 4.600 i jet privati utilizzati regolarmente. Secondo Foley i vip e super ricchi del pianeta rappresentano fino al 25 per cento del mercato - il resto è composto da grandi aziende e multinazionali.

angelina jolie

Curiosamente, in cima alla lista dell' 1% spesso in viaggio su questo tipo di aerei, ci sono anche personalità in prima linea contro il cambiamento climatico o filantropi pubblicamente impegnati per un mondo migliore e più ecologico, come per esempio il fondatore di Microsoft e secondo uomo più ricco al mondo Bill Gates, da oramai molti anni coinvolto in attività anche umanitarie con sua moglie Melissa.

elon musk

Secondo uno studio della Lund University (Svezia) riportato sempre dal Guardian e pubblicato in "Annuals of Tourism Research", Gates nel 2017 ha viaggiato almeno 57 volte su jet privati, percorrendo in totale oltre 320mila chilometri, per quello che lui ha sempre ammesso essere "il suo piacere peccaminoso". Difatti, saltando

harrison ford jim carrey tom cruise john travolta jay z drake 4 drake 1 celin dion