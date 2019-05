LASCIATELA MAGNA’! - VAIMALAMA CHAVES, 23ENNE DI ORIGINI POLINESIANE ELETTA MISS FRANCIA, SFANCULA GLI HATERS CHE L’HANNO ACCUSATA DI ESSERE GRASSA - GLI ODIATORI HANNO SOTTOLINEATO CHE NELL’ULTIMO PERIODO È DIVENTATA “PIÙ CICCIONA DEL SOLITO”, MA LEI HA RISPOSTO A TONO: “MI PIACE MANGIARE, FATEVENE UNA RAGIONE” - PRIMA DI PARTECIPARE AL CONCORSO AVEVA PERSO…

Da "www.leggo.it"

vaimalama chaves 9

Una reginetta di bellezza che non si preoccupa dei chili di troppo? Un caso più unico che raro. Eppure la nuova Miss Francia, Vaimalama Chaves, dimostra di "non dare peso" alle critiche. A chi l'accusa di essere grassa, la 23enne di origini polinesiane risponde: «Mi piace mangiare, fatevene una ragione». E intanto diventa un idolo del web.

vaimalama chaves 8

La ragazza è stata eletta Miss Francia 2019 dal 44% dei telespettatori d’oltralpe. In questi giorni gli "haters" avrebbero sottolineato che le sue curve sono diventate troppo evidenti. «È ancora più cicciona del solito», è stato il commento impietoso di un utente. «Si farà umiliare al concorso diMiss Mondo con la sua pancia da nonna», le parole pesanti di un altro internatuta, preoccupato forse dal suo ruolo di rappresentanza. E qualcuno la rimprovera direttamente: «Dovresti fare attenzione al tuo corpo».

vaimalama chaves 7

La modella è nata a Thaiti e sta combattendo da molto tempo contro la sua tendenza a ingrassare: «A 18 anni pesavo oltre 80 chili mi chiamavano mostro, non è stato facile sopportarlo. Ma oggi sono felice di avere fatto quell'esperienza perché mi ha reso più forte e più capace di incassare i colpi». Prima di vincere il concorso ha perso 20 chili e ha avuto decisamente la sua rivincita, ma il sovrappeso sembrerebbe essere dietro l'angolo e c'è ancora chi la perseguita alla stregua dei bulli del liceo.

vaimalama chaves 6

«Eh sì, mi piace mangiare. Mangio molto perché tutti questi piatti che mi offrono da quando ho vinto il concorso non fanno parte della mia cultura, allora ne approfitto per scoprirli. Anche se non è l'immagine classica della Miss Francia che vi aspettereste. Mi piace scherzare, parlare forte e dormire, e continuerò a essere così, che vi piaccia o no.

vaimalama chaves 5

Quindi buona fortuna perché dovrete sopportarmi ancora per parecchi mesi», ha detto in un programma televisivo. Del resto i canoni della bellezza cambiano, lo dimostra anche l'ultima campagna di abbigliamento H&M che ha segnato l'arrivo delle donne normali in copertina.

vaimalama chaves 3 vaimalama chaves 2 vaimalama chaves 11 vaimalama chaves 10 vaimalama chaves 4