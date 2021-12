LASSU' DOVE OSANO GLI SVALVOLATI - IN GRAN BRETAGNA DUE RUNNER SI SONO FATTI RIPRENDERE DA UN DRONE MENTRE CORREVANO SUL TETTO DI UN GRATTACIELO ALTO 83 METRI - LA COPPIA, UNA VOLTA ARRIVATA IN CIMA, SI AFFACCIA SULLO STADIO DEL WEST HAM E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Corsa sul tetto dello Stratford One 5

È diventato subito virale il video girato da due amanti degli sport estremi che si sono messi a correre sul tetto di un grattacielo alto 83 metri che si affaccia sullo stadio del West Ham. Le riprese effettuate dai droni mostrano la coppia che corre sul tetto dell’edificio Stratford One senza l’uso di funi o di sicurezza.

I due, che hanno voluto rimanere anonimi, corrono lungo il tetto inclinato prima di raggiungere la sommità del grattacielo e guardare in basso verso la strada sottostante.

Il duo, che ha pianificato il pericoloso progetto in due giorni, ha detto di aver deciso per l'edificio Stratford One, che viene utilizzato come alloggio per studenti, dopo aver ammirato la sua architettura unica mentre esploravano l'area il mese scorso.

Corsa sul tetto dello Stratford One 4 Corsa sul tetto dello Stratford One 3 Corsa sul tetto dello Stratford One Corsa sul tetto dello Stratford One 2