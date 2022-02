10 feb 2022 18:34

LATITANTE IN "GAMMINO" VERSO L'ITALIA - STA PER ESSERE TRASFERITO NEL NOSTRO PAESE IL BOSS MAFIOSO DELLA "STIDDA" GIOACCHINO GAMMINO, CONSIDERATO UNO DEI 20 LATITANTI PIÙ PERICOLOSI - LA SPAGNA HA DATO IL VIA LIBERA ALL'ESECUZIONE DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO, EMESSO IL 29 MAGGIO 2014 DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - GAMMINO ERA LATITANTE DA 20 ANNI...