IL LATO OSCURO DI TIK TOK - MOLTI DEI TALENTI EMERSI IN QUESTI MESI SUL SOCIAL CINESE HANNO FATTO UNA BRUTTA FINE: L'ULTIMO E' STATO TIMBO THE REDNECK, UN RAGAZZINO DI 18 ANNI RIMASTO UCCISO MENTRE TENTAVA UN'ACROBAZIA CON IL SUO PICK UP - QUALCHE GIORNO PRIMA, ERA TOCCATA ALLA CINESE XIAOQIUMEI, CADUTA DA 50 METRI ANCORA CON IL TELEFONO IN MANO - MA ALTRI SI SONO SUICIDATI O SONO RIMASTI COINVOLTI IN QUALCHE INCIDENTE...

Dagotraduzione dal Sun

timbo il rednek

Diventare una star di Tik Tok è l’ultima frontiera della celebrità, eppure un buon numero di giovanissimi talenti emergenti dall’app sono morti in circostanze diverse.

L’ultimo in ordine cronologico a perdere la vita è stato Timbo the Redneck, ucciso da un camion che lo ha centrato mentre preparava delle ciambelle. Prima di lui avevano perso la vita Anthony Barajas, Ethan Peters, Dazharia Shaffer e Caitlyn Loane.

Molti dei tanti utenti del social, cresciuto enormemente durante i mesi di pandemia, sono rimasti molto colpiti da queste morti improvvise. «Non può essere morto, aveva appena iniziato», ha detto un fan di Timbo questa settimana. «Ci mancherai e non dimenticherai mai», hanno aggiunto altri.

TIMBO THE REDNECK

timbo il rednek 2

Timbo the Redneck, vero nome Timothy Hall, 18 anni, è morto lo scorso fine settimana mentre eseguiva un’acrobazia con il suo pickup. Il ragazzo stava cercando di eseguire un donut, una manovra in cui il conducente gira intorno a un punto disegnando un cerchio mentre accelera. Ma il veicolo si è ribaltato, lui è «volato fuori dal finestrino e il mezzo è atterrato su di lui» ha raccontato il cognato Tony in un post. Sul camion insieme a Timbo c’era anche la sua ragazza, ma non è chiaro se sia rimasta ferita oppure no. Timbo aveva accumulato su Tik Tok oltre 2 milioni di “Mi piace” ed aveva 200.000 follower.

ANTHONY BARAJAS

L’inflluencer Anthony Barajas, 19 anni, è stato ucciso da un criminale mentre era al cinema a vedere il film “Purge” insieme alla diciottenne Rylee Goodrich. A sparargli, a lui un colpo tra gli occhi, a lei alla testa, è stato Joseph Jiminez, arrestato per rapina e omicidio. Barajas è rimasto in rianimazione parecchi giorni, ma nonostante i tentavi di salvarlo è morto il 31 luglio. Secondo le autorità la sparatoria non è stata provocato e Jimenez non conosceva le sue vittime. Barajas aveva accumulato quasi 1 milione di follower su TikTok e aveva oltre 35 milioni di Mi piace sui video che pubblicava sulla piattaforma.

anthony barajas

Un GoFundme per l'influencer aveva già raccolto oltre 74.000 per coprire le spese mediche, superando il suo obiettivo. L'organizzatrice del fondo, Julia Barajas, ha scritto: «Anthony è stato la luce della vita di così tante persone [sic] e ci aspettano tempi difficili, ma abbiamo una famiglia e degli amici fantastici per superare tutto questo».

ETHAN PETERS

Il guru della bellezza Ethan is Supreme, vero nome Ethan Peters, è morto nel settembre 2020 all'età di 17 anni dopo aver presumibilmente perso la sua battaglia con le droghe e la tossicodipendenza. Peters era un famoso influencer di bellezza e make-up noto per il suo stile stravagante e i suoi eccentrici post sui social media. La sua amica Ava Louise ha annunciato la triste notizia su Twitter, dicendo che era «senza parole» per la morte dello YouTuber.

ethan peters

Ha affermato che Ethan, che aveva raggiunto mezzo milione di follower su Instagram, stava combattendo contro la tossicodipendenza. Ha pubblicato su Twitter: «Circa un anno fa si è rivolto alla droga per affrontare la pressione di essere famoso in così giovane età. Di recente è diventato problematico a causa della mania indotta dalla droga. Ethan aveva una dipendenza e la dipendenza non dovrebbe essere una vergogna. Sto discutendo apertamente della sua causa di morte per salvare il prossimo ragazzo.

«Era così brillante e così intelligente. Aveva bisogno di vivere». Nel suo ultimo messaggio sui social media, pubblicato il 5 settembre 2020, Ethan aveva condiviso questo testo: «Vorrei solo ringraziare tutti coloro che mi hanno maltrattato. Lo faccio una volta all'anno per vedere quanto sono cambiato e l'unica cosa che non è cambiata sono le occhiaie».

SWAVY

swavy

Il ballerino di TikTok Swavy è morto per una ferita da arma da fuoco in Delaware all'inizio di luglio. Il 5 luglio 2021, un amico di Swavy, Damaury Mikula, ha confermato per la prima volta la sua morte. In un video di YouTube intitolato "Rest up Bro", l’amico ha rivelato che gli hanno sparato, dicendo: «Gli hanno sparato e voglio solo farvi sapere che sto per prendere il posto per quella ****. Tutto quello che ha fatto è stato fare video, fratello. È vero come l'inferno».

I poliziotti hanno detto che la star diciannovenne, il cui vero nome era Matima Miller, è stata portata d'urgenza in ospedale ma è deceduta per le ferite riportate. Il movente della sparatoria rimane sconosciuto e sono in corso le indagini. I fan hanno reso omaggio all'influencer, famoso per la pubblicazione di video comici e che vantava circa 98 milioni di Mi piace sui social media.

«A nome della nostra famiglia, vorremmo ringraziarvi per il continuo supporto e amore per Matima Miller, noto anche come Swavy o Babyface», ha scritto la sua famiglia online.

dazharia

«Purtroppo, a causa dell’indagine, non siamo in grado di fornire molte informazioni sugli eventi che circondano la sua scomparsa. Tuttavia, la famiglia sta lavorando diligentemente per ottenere giustizia per Swavy». Swavy aveva più di 2,3 milioni di follower su TikTok e vantava oltre 350.000 fan su Instagram. Il suo nome utente era @babyface.s.

DAZHARIA SHAFFER

Più comunemente conosciuta con il suo nome utente @bxbygirldee, la diciottenne Dazharia Shaffer sarebbe morta suicida a febbraio. La sua morte è stata confermata il 9 febbraio da suo padre, Joseph Santiago. «Voglio solo ringraziare tutti per l’amore e supporto per mia figlia», ha scritto accanto a un montaggio TikTok di sue foto.

«Purtroppo non è più con noi ed è andata in un posto migliore». L'adolescente, di Baton Rouge, Louisiana, era una star di TikTok con 1,4 milioni di follower.

Aveva anche una pagina YouTube in cui avrebbe vlogato la sua vita e tentato sfide virali. La star dei social media aveva anche appena aperto la sua linea di bellezza prima della sua morte. «Potrebbe sembrare molto facile, ma fidati di me non lo è particolarmente visto che sono l'unico lavoratore lol... devo fare così tante cose ma sono grata per questo!» aveva scritto.

ROCHELLE HAGER

rochelle hager

La star del Maine TikTok, Rochelle Hager, è morta a marzo dopo che un albero le è caduto addosso durante uno strano incidente d'auto. Secondo le forze dell'ordine locali, la ragazza stava percorrendo una strada a Farmington quando i forti venti hanno fatto cadere un albero sul suo parabrezza mentre procedeva a più di 50 miglia orarie.

La 31enne sarebbe stato ucciso sul colpo. Il capo della polizia Charles ha definito l'incidente «tragico e unico». «Non c'era niente che potesse fare per evitarlo», ha detto l'ufficiale a Press Herald in una nota. Nessun'altra persona è rimasta ferita nell'incidente che ha causato la chiusura delle strade per quasi due ore.

La compagna di Hager e collega star di TikTok, Brittanie Lynn, ha pubblicato un tributo emotivo dopo che la sua morte è stata confermata. «Non riesco a mangiare o dormire. Tutto quello che posso fare è fare video e desiderare che tu sia qui con me #rip #myangel», ha scritto.

Nell'ultimo anno, Hager ha guadagnato un ampio seguito sulla piattaforma di condivisione video. Ha raccolto oltre 1,2 milioni di Mi piace e ha avuto oltre 123.000 follower su TikTok.

CAITLYN LOANE

caitlyn loane

L’australiana Caitlyn Loane, 19 anni, è morta suicida l'8 luglio. Era diventato famoso su TikTok per aver documentato la sua vita quotidiana lavorando nel settore agricolo della Tasmania settentrionale. Loane lavorava nella proprietà di 600 ettari della sua famiglia come allevatrice di bestiame ed era nota per la sua passione per il bestiame.

Aveva pianificato di rilevare l'azienda di famiglia quando sarebbe diventata più grande. Parlando della loro perdita, il padre di Caitlyn, Phillip Loane, ha dichiarato: «Le parole non possono descrivere la nostra perdita. Era una giovane donna adorabile e pazza, un membro inestimabile della nostra famiglia».

La madre di Loane, Richele, ha detto che il «sorriso di sua figlia ha illuminato la stanza» e che «non aveva paura di sporcarsi le mani». Pochi giorni prima, aveva pubblicato una clip finale inquietante per le sue decine di migliaia di follower. Il video mostrava un fotomontaggio della vita del contadino pioniere insieme a una canzone. Chiedeva: «Quanto lontano guideresti per la ragazza dei tuoi sogni?». Nella didascalia, aveva scritto: «Che ne dici della Tasmania?». La sua pagina TikTok aveva un seguito di oltre 50k persone e 700k Mi piace.

SIYA KAKKAR

siya kakkar

Siya Kakkar di Nuova Delhi, in India, è morta tragicamente suicida lo scorso giugno dopo che la sua famiglia aveva affermato di aver «ricevuto minacce». La notizia della sua morte è stata confermata dal suo manager Arjun Sarin, che ha gestito tutto il suo lavoro e le sue sponsorizzazioni. «Questo deve essere dovuto a qualcosa di personale... dal punto di vista lavorativo stava andando bene», ha detto in una dichiarazione all'epoca.

«Ho parlato con lei la scorsa notte per un nuovo progetto e sembrava normale. Io e la mia azienda Fame Experts gestiamo molti artisti e Siya era un talento brillante. Sto andando a casa sua a Preet Vihar». Kakkar era una ballerina appassionato ed è apparsa in vari video di coreografia sul canale YouTube "Fluid Dance Academy".

Secondo quanto riportato, la famiglia della star 16enne di TikTok ha chiesto un'indagine dettagliata della polizia sulla sua morte. Kakkar aveva raccolto un grande seguito online prima della sua morte con 1 milione di fan di TikTok. Aveva anche oltre 104k follower su Instagram e aveva accumulato oltre 1,1 milioni di follower su TikTok.

XIAOQIUMEI

incidente a xiao qiumei 4

L'influencer cinese Xiaoqiumei è morta dopo essere caduta da 50 metri mentre tentava un video da grandi altezza. Aveva ancora il telefono in mano quando si è schiantata a terra. Xiaoqiumei, che aveva più di 100.000 follower, condivideva regolarmente video della sua vita quotidiana e del suo lavoro alla guida di un’enorme gru.

Secondo quanto riportato dai media locali, aveva 23 anni ed era madre di due bambini piccoli. Hanno aggiunto che era una professionista al lavoro e teneva il cellulare nella borsa durante l'orario di lavoro.

incidente a xiao qiumei 2

Nonostante ciò, la sua famiglia ha confermato che è morta mentre rientrava da un turno di lavoro con la gru vicino a casa sua nella città di Quzhou, nella provincia di Zhejiang, nella Cina occidentale. I familiari hanno detto che è inciampata ed è caduta.

RAM

La star cinese dei social media Ram è morta nell'ottobre dello scorso anno: il suo ex marito le ha dato fuoco durante una trasmissione in diretta tv. È rimasta in coma un mese prima di morire. Il movente del delitto non è chiaro.

Ram