TikTok ha avvertito gli utenti che vieterà i video sulla sfida "casse di latte" dalla sua piattaforma dopo che numerose persone che si sono lanciate nella challenge hanno riportato lesioni.

La sfida, che consiste nel salire e scendere da una piramide di casse in plastica senza cadere, è diventata popolare all’inizio di agosto.

Mercoledì, in una dichiarazione a Dailymail.com, un rappresentante di TikTok ha affermato che l'app «proibirà i contenuti che promuovono o glorificano atti pericolosi, rimuoveranno i video e scoraggeranno contenuti simili».

«Incoraggiamo tutti a usare cautela nel loro comportamento sia online che offline», ha aggiunto il portavoce, confermando anche che anche i tag verranno rimossi.

Mentre la variante delta del COVID continua a diffondersi negli Stati Uniti lasciando alcuni ospedali sopraffatti, la sfida della "cassa del latte" ha spinto i funzionari sanitari a emettere avvertimenti, chiedendo alle persone di pensarci due volte prima di tentare il trucco.

«Con l'aumento dei ricoveri per COVID-19 in tutto il paese, controlla con il tuo ospedale locale per vedere se hanno un letto disponibile per te, prima di tentare il #milkcratechallenge», ha twittato lunedì il dipartimento della salute della città di Baltimora.

Il comico Conan O'Brien ha scherzato online dicendo che stava aspettando che la FDA approvasse la tendenza prima di provarla. Invece, l'agenzia ha twittato: «Anche se regolamentiamo il latte, non possiamo consigliarti di provarlo. Magari godersi un bel bicchiere del 2% e restituire tutte quelle casse al supermercato?».

Anche altre celebrità e personalità dei media hanno messo in dubbio l'ultima sfida virale. Il commentatore di ESPN Stephen A. Smith ha scherzato lunedì sul fatto che i video imponessero un rischio maggiore per la salute pubblica rispetto al coronavirus.

«Sfido chiunque - chiunque sulla Terra - a trovare persone più stupide di queste persone», ha esclamato Smith, che era un ospite ospite di 'Jimmy Kimmel Live!'

«Cosa c'è che non va in queste persone? Prima bevi il latte dalle casse per ottenere ossa forti, poi cadi dalle casse per romperle?!». Anche il rapper Snoop Dogg ha espresso la sua preoccupazione per i popolari video della sfida, che mostrano persone di colore che cadono dalle casse e si feriscono. «Perché ci piace vederci cadere?» ha scritto su Instagram con un emoji face-palm.

