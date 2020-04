IL LATTICE ALLE GINOCCHIA – A SUBIRE L’EFFETTO SPECULAZIONE COVID ANCHE I GUANTI IN LATTICE ORMAI INTROVABILI NEI NEGOZI. RINCARI FINO AL 114% (575 PER CENTO QUELLO PER CHI ACQUISTA ONLINE). UNA CONFEZIONE DA CENTO PEZZI COSTA 7,9 EURO SE COMPRATA IN FARMACIA. ADDIRITTURA DAI 14,99 AI 29,99 EURO SE ACQUISTATA ONLINE. IN TEMPI PRE-CORONAVIRUS LO STESSO PRODOTTO VENIVA VENDUTO A UNA CIFRA CHE OSCILLAVA DAI 3 AI 3,90 EURO...

Chiara Baldi per “la Stampa”

Una confezione di guanti in lattice monouso da cento pezzi costa 7,9 euro se comprata in farmacia. Addirittura dai 14,99 ai 29,99 euro se acquistata online.

Ma in tempi pre-Coronavirus lo stesso prodotto veniva venduto a una cifra che oscillava dai 3 ai 3,90 euro: molto meno della metà.

Quindi, dopo le mascherine, l' alcol e il gel disinfettante, a subire l' effetto "speculazione Covid" sono le protezioni per le mani, ormai diventate necessarie per affrontare la pandemia.

A lanciare l' allarme è Federconsumatori che ha calcolato in +114 per cento il rincaro del prodotto nei negozi e persino in +575 per cento quello per chi acquista online. Un' enormità. «Un comportamento inaccettabile», denunciano dall' associazione dei consumatori, «che segnaleremo alle autorità competenti, così come abbiamo fatto in passato per le mascherine, per i gel disinfettanti e per l' alcol, chiedendo sanzioni severe ed esemplari per chi specula sulla salute dei cittadini».

E chiedono che l' ordinanza del commissario straordinario Domenico Arcuri, fatta qualche giorno fa per fissare a 50 centesimi il prezzo della vendita delle mascherine per i cittadini, venga estesa «a diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale e prodotti necessari in questa fase, per evitare che, a turno, i dispositivi necessari siano oggetto di speculazioni e abusi, come purtroppo sta avvenendo da mesi».

Perché, spiegano dall' associazione, «i cittadini sono stanchi di essere continue vittime di fenomeni speculativi che, di fatto, non sono solo responsabili di danni economici, ma anche di danni alla salute, dal momento che prezzi così elevati dissuadono i cittadini dal dotarsi dei dispositivi necessari a proteggerli dal contagio».

