LAURA BELVIN

Maria Mento per "www.newnotizie.it"

valentina fradegrada 1

L’influencer Valentina Fradegrada è la nuova star di Instagram. Sul web rriva la parodia (simpaticissima) di una mamma blogger che ha deciso di imitare il suo stile

Valentina Fradegrada e il bikini rovesciato, la star di Instagram che ha reso famosa la moda del bikini rovesciato

Il bikini rovesciato pare sia una delle tendenze più sexy del momento e sicuramente ha almeno un’interprete di tutto rispetto. Valentina Fradegrada, modella dal fisico statuario e influencersu Instagram, fa impazzire tutti con i suoi sensuali scatti in due pezzi e con questa particolarità del bikini indossato al contrario.

laura

Classe 1991, ex fidanzata del rapper Fred De Palma, la Fradegrada ha partecipato al Coachella del 2019. Ma come sarebbe il bikini rovesciato se indossato dalla classica donna della porta accanto, una donna cioè non famosa e magari con un fisico non proprio aderente ai canoni di bellezza proposti dagli stereotipi più seguiti?

Una donna ha deciso così di provare e di imitare lo stile di Valentina Fradegrada, scattandosi delle fotografie a immagine e somiglianza di quelle della sensualissima giovane. Stiamo parlando di una blogger di nome Laura e il risultato da lei ottenuto è sicuramente simpatico.

valentina fradegrada 9

Valentina Fradegrada e il bikini rovesciato, la blogger Laura Belvin lancia la sua versione

La blogger Laura, che sul web si fa chiamare Knee Deep in Life, ha accolto le richieste avanzate da molti dei suoi 530mila followers e ha deciso di imitare lo stile di Valentina Fradegrada, mostrandosi in costume e indossando un bikini rovesciato. La blogger ha pubblicato uno scatto mettendolo a confronto con quello dell’influencer.

valentina fradegrada 8

La differenza fisica è evidente e l’ha simpaticamente sottolineato anche lei stessa: il suo è il fisico di una donna che conduce una vita diversa rispetto a quella di una modella e che magari è stato anche appesantito dalle gravidanze (nel suo caso due). A ben vedere dal gradimento che Laura ha raggiunto è stato un successo: circa 14mila mi piace ottenuti in sole due ore.