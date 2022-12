LAUREA NON C’È – DOPO 22 ANNI DI INSEGNAMENTO UNA DOCENTE DI SOSTEGNO È STATA CONDANNATA A RISARCIRE 314MILA EURO: LE DUE LAUREE CHE AVEVA PRESENTATO SI SONO RIVELATE FARLOCCHE – LA STORIA DA MONZA: LA CIFRA CHE L’INSEGNANTE FURBETTA DOVRÀ RIDARE ALLO STATO È L’AMMONTARE DI DUE DECENNI DI STIPENDIO (CERTO CHE SI SONO SVEGLIATO PRESTO…) CHE LA DONNA HA PERCEPITO SENZA AVERNE I MERITI...

Marta Vittadini per www.tgcom24.mediaset.it

Ventidue anni dietro la cattedra come insegnante di sostegno senza avere i requisiti per ricoprire quel ruolo. È accaduto in Brianza. Una docente di un paese in provincia di Monza è stata condannata a risarcire 314 mila euro: ossia l’ammontare di due decenni di stipendio.

La donna, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Vimercate, per lavorare nel 2000 presso l'Istituto Meroni di Lissone e all'istituto Floriani di Vimercate, e in altre scuole del Monzese, avrebbe presentato due certificati di laurea, uno in psicologia e l'altro in pedagogia, risultati poi falsi.

