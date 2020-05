LAUTARO SI', OH MIO SIGNORE - E' IL SOGNO PROIBITO DEL MERCATO. NON SOLO AL BARCELLONA, PIACE ANCHE AL PSG – IL “TORO” HA UN PROBLEMA ORMAI EVIDENTE: L'IMPOSSIBILITÀ DI PAGARE I 111 MILIONI PREVISTI DALLA SUA CLAUSOLA RESCISSORIA. IL CLUB BLAUGRANA HA DECISO DI NON SPINGERSI OLTRE QUOTA 60. L'INTER NON VUOLE SCENDERE SOTTO 80-90, PIÙ CONTROPARTITE TECNICHE: VIDAL O ARTHUR, SEMEDO PIÙ DI JUNIOR FIRPO…

Stefano Scacchi per “la Stampa”

A marzo, quando il campionato si è fermato, era la rivelazione della stagione interista, anche se nelle ultime quattro giornate non era andato in gol.

Dopo due mesi di sosta forzata, è diventato la star del mercato europeo. Secondo le ultime indiscrezioni, Lautaro Martinez è entrato nella lista dei desideri del Paris Saint Germain che perderà Cavani e non ha ancora deciso se riscattare Icardi. Un concorrente pesante per il Barcellona, corteggiatore principale dell' attaccante argentino. Con un problema ormai evidente: l' impossibilità di pagare i 111 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Il club blaugrana ha deciso di non spingersi oltre quota 60.

Troppo poco per l' Inter che non vuole scendere sotto 80-90 più contropartite tecniche: Vidal o Arthur, Semedo più di Junior Firpo. Al Camp Nou sono convinti che Lautaro uscirà allo scoperto dichiarando la sua volontà di unirsi a Messi. Anzi, sperano che questo avvenga rapidamente per indirizzare l' affare verso le Ramblas.

Tamponi e test per tutti I contatti proseguono. L' Inter sta riflettendo sulle contropartite tecniche. La trattativa potrebbe fare un salto tra due settimane quando si saprà se riprenderanno Serie A e Liga. L' Inter, in caso di partenza, continua a monitorare Chiesa, il gioiellino che Commisso è pronto a vendere a caro prezzo, ma sul quale è in vantaggio la Juve. Sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono anche Mertens, Aubameyang, Werner e Cavani.

Oggi Lautaro, come i compagni, ultimerà i controlli medici, tamponi compresi. Domani, se gli esami non evidenzieranno controindicazioni, dovrebbero finalmente partire le sedute individuali alla Pinetina, già rinviate due volte. L' ultima per volontà dei calciatori che hanno chiesto di effettuare subito i test specifici per il Covid-19. Tutti d' accordo nel seguire la linea dei colleghi più scrupolosi.

Questa vicenda ha chiarito quanto sia forte il timore dei giocatori. Il club nerazzurro ha modificato la linea iniziale - tamponi e test sierologici solo in vista degli allenamenti collettivi - per andare incontro alla squadra. Le sedute sono facoltative. I dirigenti le avevano intese come un aiuto ai calciatori per uscire dalla routine delle sedute casalinghe senza corse nei parchi pubblici. E non volevano forzare con i tamponi ancora inaccessibili a gran parte dei cittadini. Ma di fronte alla richiesta del gruppo la società ha accettato di modificare i tempi.

