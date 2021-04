5 apr 2021 18:04

LAVORARE STANCA (CON IL COVID DI PIU') - LA TRASFORMAZIONE DI UN INFERMIERE SPAGNOLO DOPO UN ANNO DI LAVORO IN UN REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA IN PANDEMIA - BARBA E CAPELLI BIANCHI, AUMENTO DELLE RUGHE: "UN ANNO SEPARA QUESTE DUE IMMAGINI. CREDO SIA EVIDENTE IL CAMBIO ESTERIORE. NON POTETE IMMAGINARE QUELLO INTERIORE..." - VIDEO