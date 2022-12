13 dic 2022 10:47

LAVORARE PER VIVERE? NO, LAVORARE PER MORIRE (CON UN CONTRATTO PRECARIO) – FRANCO D’ALESSANDRO, CORRIERE 41ENNE CHE CONSEGNAVA PACCHI PER AMAZON, È DECEDUTO NEL FURGONE A METÀ DEL SUO TURNO PER UN MALORE - IL SUO MEZZO ERA RIMASTO IMPANTANATO SU UNA STRADA STERRATA DI ORTONA, IN ABRUZZO, E AVEVA CHIAMATO IN AIUTO UN COLLEGA - SOTTO ACCUSA IL RITMO FORSENNATO DI LAVORO A CUI ERA COSTRETTO: 90 PACCHI DA CONSEGNARE IN UNA GIORNATA...