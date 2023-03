19 mar 2023 12:24

LAVORARE PER VIVERE O VIVERE PER LAVORARE? – LO STAKANOVISMO POTREBBE ESSERE UN MODO PER “NASCONDERE” LA DEPRESSIONE. COME CHI AFFOGA IL DOLORE NELL’ALCOL C’È CHI PROVA A INFILARE SOTTO I FALDONI DELL’UFFICIO IL PROPRIO MALESSERE – WINSTON CHURCHILL, PER ESEMPIO, ERA UNA DI QUESTE PERSONE: LAVORANDO 18 ORE AL GIORNO NASCONDEVA IL SUO “CANE NERO” (COSÌ CHIAMAVA LA DEPRESSIONE...)