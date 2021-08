2 ago 2021 17:17

LAVORATORI IN FUMO – LA MULTINAZIONALE LEADER NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DEL TABACCO “LOGISTA” HA LICENZIATO 90 DIPENDENTI DELLA SEDE DI BOLOGNA CON UN MESSAGGIO SU WHATSAPP – LA DENUNCIA DEI SINDACATI: “NON CHIUDE PER CRISI MA PER FAME DI PROFITTO. DI FRONTE ALLO SCOPPIO DI UN FOCOLAIO, LA MULTINAZIONALE NON AVEVA VOLUTO CHIUDERE UN SOLO GIORNO. PORTA AVANTI IL SUO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E APPROFITTANDO DI UNA CRISI GENERALE CHE NON HA SUBITO, LICENZIA TUTTI”