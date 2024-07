10 lug 2024 14:41

LAVORI "VERDI", LAVORATORI AL VERDE - LA TRANSIZIONE ECOLOGICA SARÀ UNA BELLA GATTA DA PELARE PER LE PERSONE IMPIEGATE IN PROFESSIONI "INQUINANTI" A BASSA QUALIFICA, CHE NEI PROSSIMI ANNI DOVRANNO SPOSTARSI IN SETTORI CON MENO EMISSIONI: NON SOLO CI VORRÀ UNO "SFORZO MAGGIORE" NELLA FORMAZIONE RISPETTO AI LAVORATORI AD ALTA QUALIFICA, MA LI ATTENDONO SALARI PIÙ BASSI - PER CONTRASTARE IL PROBLEMA, L'OCSE SUGGERISCE DI ESTENDERE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE "A TUTTA LA POPOLAZIONE A RISCHIO POVERTÀ" E DI...