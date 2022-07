12 lug 2022 14:25

IL LAVORO NON È LOW-COST - I PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO DI RYANAIR HANNO ANNUNCIATO LO SCIOPERO PER DOMENICA PROSSIMA - I SINDACATI: "SERVE UN MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E UN ADEGUAMENTO DEI SALARI" - TRA RITARDI, VOLI CANCELLATI E MANCANZA DI PERSONALE PER GESTIRE IL FLUSSO DEI PASSEGGERI E BAGAGLI, È CAOS NEGLI AEROPORTI EUROPEI: "IN ITALIA LA SITUAZIONE PER ORA È MENO GRAVE CHE NEL RESTO D'EUROPA. MA…"