23 dic 2021 19:57

DI LAVORO SI MUORE - RAFFAELE SEBASTIANI, 61ENNE CHIRURGO DEL POLICLINICO DI BARI, È MORTO PER INFARTO DOPO DODICI ORE IN SALA OPERATORIA: DURANTE LA NOTTE ERA REPERIBILE ED ERA DOVUTO TORNARE IN OSPEDALE PER DUE INTERVENTI SU MALATI COVID – TORNATO A CASA DOPO IL LAVORO SI È ACCASCIATO ED È DECEDUTO…