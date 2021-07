IL LAVORO SMOBILITA L'UOMO - AD AGRIGENTO, UN BRACCIANTE ROMENO CHE LAVORAVA IN NERO E PERCEPIVA ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA HA PICCHIATO IL DATORE CHE VOLEVA OFFRIRGLI UN CONTRATTO REGOLARE (CHISSA' CHE STIPENDIO GLI AVRA' PROPOSTO...) – INSIEME A LUI SONO STATI DENUNCIATI ALTRI 76 “FURBETTI” DAI MILITARI DELLE PROCURE DI AGRIGENTO E SCIACCA A CUI ERANO STATI EROGATI UN TOTALE DI 750MILA EURO , TRA CUI DIVERSI PREGIUDICATI CON PRECEDENTI PER MAFIA, SCIPPI E FURTI…

Riccardo Lo Verso per www.corriere.it

Di «furbetti» del reddito di cittadinanza sono piene le cronache, ma tra i 77 scoperti oggi e denunciati dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento viene fuori un caso limite. Un rumeno picchiò l’imprenditore che dopo un periodo di prova voleva assumerlo nella sua azienda agricola.

Il bracciante preferiva continuare a lavorare in nero nelle campagne di Naro (Agrigento) e incassare il sostegno economico dallo Stato. E così, quando il datore di lavoro, il mese scorso, lo ha convocato per proporgli un contratto per un anno è nata una discussione, finita nel peggiore dei modi. Il rumeno è andato in escandescenza. Sono volati pugni e insulti e ora l’uomo è indagato, oltre che per truffa, anche per lesioni personali.

Lavoratori in nero e pregiudicati

L’imprenditore ha denunciato l’accaduto. Per ottenere il reddito di cittadinanza è necessario presentare una domanda all’Inps, allegando un’autocertificazione che è stata falsificata nei casi smascherati tra Agrigento, Favara, Licata, Naro e Porto Empedocle.

Sono bastati due mesi di indagini per scovare i «furbetti» che sono stati denunciati dai militari alle Procure di Agrigento e Sciacca. Si va da madre e figlia che hanno nascosto di lavorare in una pizzeria nel litorale agrigentino a una sfilza di pregiudicati che hanno omesso di indicare nell’autocertificazionei precedenti per mafia, scippi e furti; da chi ha dimenticato di dichiarare vincite al gioco superiore a quindici mila euro a chi ha sostenuto di vivere ad Agrigento e invece risiede altrove.

In totale ai 77 denunciati — ventidue stranieri e il resto agrigentini — sono stati erogati 750 mila euro. Tocca all’Inps avviare il recupero coattivo delle somme e revocare il beneficio del reddito di cittadinanza.