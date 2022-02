IL LAVORO SMOBILITA L'UOMO - SECONDO UN SONDAGGIO QUASI 7 LAVORATORI SU 10 SI SENTONO ESAURITI E LA MAGGIORANZA, IL 58%, CREDE CHE LA PRINCIPALE SFIDA PER LA SALUTE MENTALE SIA PROPRIO IL LAVORO - PIU' DELLA META' DEI DIPENDENTI SOSTIENE CHE UNA MAGGIORE FLESSIBILITA' SUGLI ORARI LI RENDEREBBE PIU' PROPENSI A RESTARE - INOLTRE PREFERIREBBERO AVERE OBIETTIVI LEGATI ALLE PERFORMANCE PIU' CHE ALL'ORARIO E...

Dagotraduzione da Nextgov.com

burnout

A quasi due anni dall'inizio della pandemia di coronavirus, quasi 7 lavoratori americani su 10 si sentono esauriti con poca distinzione tra lavoro e vita e la maggioranza (58%) crede che il proprio lavoro sia la principale fonte di sfide per la salute mentale.

Questi dati fanno parte di uno studio pubblicato questo mese dalla società di gestione dell'esperienza Qualtrics che sottolinea i gravi impatti a lungo termine della pandemia e i cambiamenti intrinseci su come e dove viene svolto il lavoro sui dipendenti a tempo pieno.

I risultati sono particolarmente preoccupanti per quei dipendenti sfollati dai luoghi di lavoro tradizionali che ora lavorano da remoto: il 20% afferma di iniziare la propria giornata lavorativa prima di prima, il 18% prende meno giorni di malattia e il 17% crede di lavorare più di prima.

burnout 2

Tuttavia, il sondaggio, che ha coinvolto 1.021 dipendenti a tempo pieno e 161 dipendenti pubblici, ha offerto alcuni spunti su come compensare il burnout.

Più della metà (55%) dei dipendenti ha affermato che una maggiore flessibilità sugli orari li renderebbe più propensi a restare con il loro datore di lavoro. I dipendenti preferiscono anche obiettivi di performance basati sui risultati rispetto a metodologie basate sulle ore. Tuttavia, nei settori pubblico e privato, solo l'11% dei dipendenti afferma di avere lavori in cui le prestazioni sono misurate dai risultati e le ore trascorse a lavorare non sono tracciate.

burnout 3

Una retribuzione più alta, una settimana lavorativa di quattro giorni e flessibilità di lavoro in qualsiasi momento e ovunque si trovino sono le tre cose principali che i dipendenti del settore pubblico e privato hanno affermato avrebbero migliorato la loro salute mentale. La flessibilità è abbastanza importante per i dipendenti: il 51% dei lavoratori della tecnologia e il 24% dei dipendenti pubblici sarebbero disposti a sacrificare il 5% o più della loro retribuzione per lavorare con il controllo dell'orario e della posizione.

burnout 1

«Flessibilità è diventata una parola d'ordine poiché i dipendenti hanno abbracciato nuovi stili di lavoro durante la pandemia. Ma è importante esaminare più a fondo cosa significhi realmente flessibilità», ha affermato Benjamin Granger, responsabile dei servizi di consulenza sull'esperienza dei dipendenti di Qualtrics, in una dichiarazione. «Poiché il lavoro e la vita domestica sono diventati sempre più connessi e i dipendenti continuano a destreggiarsi tra le responsabilità di assistenza all'infanzia e le esigenze di assistenza per se stessi e per i familiari malati, chiedono orari flessibili che si adattino meglio alle esigenze della loro vita».