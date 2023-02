LAVROV, CHE FACCIA DI BRONZO: “DA QUESTA SITUAZIONE LA RUSSIA USCIRÀ PIÙ FORTE” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUTIN OSTENTA (MALE) SICUREZZA E POI RICICCIA LA SOLITA LITANIA SUL NAZISMO: “L’OCCIDENTE VUOLE PORRE FINE ALLA QUESTIONE RUSSA, IN MODO CHE IL PAESE NON POSSA RIPRENDERSI PER DECENNI. NON È QUESTO NAZISMO?” – PUTIN FA PROPAGANDA SULLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DELLA VITTORIA DI STALINGRADO: “SIAMO DI NUOVO MINACCIATI DAI PANZER TEDESCHI…”

vladimir putin in versione hitler

PUTIN, LA RUSSIA È DI NUOVO MINACCIATA DAI PANZER TEDESCHI

(ANSA) - "La Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi", in questo caso i Leopard. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin parlando a Volgograd nella cerimonia di commemorazione della vittoria sovietica di Stalingrado.

UCRAINA, LAVROV: "DA QUESTA SITUAZIONE RUSSIA NE USCIRÀ PIÙ FORTE"

Estratto da www.adnkronos.com

"Superare l'attuale situazione geopolitica, renderà la Russia più forte e in grado di difendersi ancora meglio in qualunque situazione". Parole di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, che in un'intervista televisiva ha assicurato che Mosca è "inequivocabilmente a favore della pace", sottolineando però che "chi vuole la pace, più che preparare la guerra deve essere pronto ad autoproteggersi".

Putin Lavrov

"Tutti vogliono porre fine al conflitto in Ucraina, ma quello che conta per i russi - spiega - non sono i tempi, ma la qualità del risultato di un processo che offra garanzie alla nostra nazione, a chi vuole rimanere parte della cultura russa, a chi per anni è stato privato di tutto ciò che è russo dal regime di Kiev con la connivenza dell'Occidente".

Per Lavrov, infatti, l'Occidente persegue nel tentativo di "porre fine alla questione russa" e nel farlo vuole infliggere a Mosca "una sconfitta strategica in modo che il Paese non possa riprendersi per decenni". "Non è questo razzismo, nazismo?. Lo è, anche se non siamo ancora alle camere a gas. Ci sono molte persone di buon senso, per esempio in Germania, che non permetteranno questo revival del nazismo, ma ci sono anche persone che non ne sono per niente contrarie", ha aggiunto.

TANK YOU - LA VIGNETTA DI GIANNELLI SULLA FORNITURA DI CARRI ARMATI ALL UCRAINA

"Perché la gente si rifiuta di riconoscere l'ideologia nazista alla base del regime di Kiev? Tutte le dichiarazioni espresse dai suoi entusiasti sostenitori non possono essere percepite diversamente che da un tentativo di arrivare alla soluzione finale della questione russa. E' per questo che siamo all'epicentro di una battaglia geopolitica", ha precisato. [...]

SERGEI LAVROV VLADIMIR PUTIN GUERRA IN UCRAINA - LANCIAMISSILI IN DOTAZIONE AGLI UCRAINI PUTIN IN VERSIONE HITLER SU UN TABLOID POLACCO putin hitler stalin Sergei Lavrov e Vladimir Putin