“A 12 ANNI HO PENSATO AL SUICIDIO PERCHÉ TUTTI MI BULLIZZAVANO” – WALTER NUDO SI CONFESSA A “CIAO MASCHIO”: “QUANDO SONO ARRIVATO IN ITALIA NON PARLAVO BENE E BALBETTAVO. UNA MIA INSEGNANTE MI INCINTAVA A PIANGERE DAVANTI AI MIEI COMPAGNI E LORO NE RIDEVANO. IN QUEL PERIODO HO PENSATO CHE IL MONDO SAREBBE STATO UN MONDO MIGLIORE SENZA DI ME. DICEVO CHE CI STO A FARE QUA? TUTTI MI BULLIZZANO, TUTTI MI DERIDONO, CHE DOVEVO FARE?...”