13 apr 2022 19:02

“CON 150 MORTI AL GIORNO È IMPENSABILE CHE LA PANDEMIA SIA FINITA” - ABBIAMO IN TESTA SOLO LA GUERRA IN UCRAINA, MA IL COVID CONTINUA A CONTAGIARE E UCCIDERE, COME RICORDA L’IMMUNOLOGA ANTONELLA VIOLA: “IMMAGINATE UN MONDO PRE PANDEMIA, IN CUI VI SI DICESSE CHE IN ITALIA MUOIONO 150 PERSONE AL GIORNO PER UN VIRUS: SAREMMO SPAVENTATI E FAREMMO ATTENZIONE AD INDOSSARE LA MASCHERINA E AD AVERE TUTTE LE ATTENZIONI DEL CASO” - “NON MI CANDIDO A SINDACO DI PADOVA, MA MI POTREBBE ESSRE INTERESSANTE FARE IL…”