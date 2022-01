“NEL 2002 DOPO UN'OVERDOSE DI COCAINA SONO STATO SVEGLIO ININTERROTTAMENTE PER 7 GIORNI” – LA RIVELAZIONE CHOC DI MARIO JARDEL, EX CALCIATORE BRASILIANO PASSATO ANCHE PER L’ITALIA NEL 2004 – “ERO FAMOSO, MI SENTIVO INVINCIBILE, PENSAVO CHE NON MI SAREBBE SUCCESSO NIENTE” - “SONO CADUTO E MI CI È VOLUTO MOLTO TEMPO PER RIALZARMI. L'IMPORTANTE È CHE OGGI IO SIA VIVO..."

mario jardel 7

Da www.derbyderbyderby.it

L'ex nazionale brasiliano ha ammesso di aver assunto un'overdose di droga nel 2002 mentre era allo Sporting Lisbona, appena un anno prima del suo trasferimento al Reebok Stadium per indossare la maglia del Bolton, dove nel suo breve periodo di militanza nel club inglese avrebbe poi segnato tre gol in 11 presenze.

mario jardel 4

Tre anni fa, Jardel aveva ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti durante i periodi di vacanza tra una stagione calcistica e l'altra, dicendo di essere entrato nel mondo della droga per curiosità e che poi ne era uscito grazie a sua moglie. Oggi Jardel, che ha eliminato il Milan dalla Champions League nel 1996 con la maglia del Porto e che ha giocato anche in Serie A con l'Ancona (3 partite e 0 gol fra il gennaio e il maggio del 2004), ha 48 anni e ha reso pubblica in tv la sua clamorosa overdose di cocaina durante la versione portoghese del Grande Fratello.

mario jardel 13

Jardel, che ha iniziato una carriera politica di breve durata nella sua terra natale, a Fortaleza, nello stato brasiliano del Ceará, dopo essersi ritirato dal calcio, ha scioccato gli spettatori e i suoi compagni di casa ammettendo: “Nel 2002 ho avuto un'overdose e sono stato sveglio ininterrottamente per sette giorni facendo uso di cocaina. Per quelli di voi che mi guardano, non è un esempio. Facevo il calciatore, ero famoso, mi sentivo invincibile, pensavo che non mi sarebbe successo niente, che tutto fosse a posto”.

mario jardel 2

Ancora oggi deve stare attento per evitare ricadute, e ha aggiunto: “Questa è una lotta quotidiana". Jardel, che ha lasciato l'attività agonistica nel 2011, era già finito ai margini del grande calcio durante la stagione 2002-2003 prima di trasferirsi al Bolton dopo essersi infortunato al ginocchio in una caduta in piscina durante le vacanze di Natale in Brasile.

mario jardel 3

Durante il suo periodo senza infamia e senza lode con la maglia della squadra inglese, Jardel era stato ceduto in prestito alla squadra italiana dell'Ancona prima di firmare per il club argentino Newell's Old Boys. Nella sua confessione al programma televisivo portoghese, ha aggiunto: “Sono caduto e mi ci è voluto molto tempo per rialzarmi. Non ho parole per ringraziare la tv per l'opportunità che mi sta dando. L'importante è che io sia vivo e oggi posso dire no alla droga".

mario jardel 11

L'ex calciatore, esploso da giovane con tanti gol all'inizio della sua carriera (168 gol in 175 partite al Porto dopo le sue prime esperienze al Vasco da Gama e al Gremio), convocato dal Brasile all'età di soli 19 anni, ha anche confessato di soffrire di depressione: "Non è facile combattere la depressione e la mancanza di amici dopo aver smesso di giocare".

mario jardel 8 mario jardel 12 mario jardel mario jardel mario jardel 10 mario jardel 9 mario jardel 14 mario jardel mario jardel mario jardel mario jardel 5 mario jardel 6 mario jardel 1