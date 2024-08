“L'ALBERO ERA INTEGRO QUANDO LA BARCA È AFFONDATA” – KARSTEN BORNER, 69 ANNI È IL COMANDANTE DELLA NAVE "SIR ROBERT BADEN POWELL", CHE VELEGGIAVA A POCHI METRI DI DISTANZA DALLO YACHT BAYESIAN LUNEDÌ 19 AGOSTO, ED È L'UNICA PERSONA AD AVERLO VISTO AFFONDARE: "È SUCCESSO TUTTO IN POCHISSIMI MINUTI. NON VOGLIO DIFENDERE L'EQUIPAGGIO, MA IN QUEI MOMENTI ERA COMPLICATO SCENDERE GIÙ PER PORTARE VIA I PASSEGGERI. QUANDO SIAMO INTERVENUTI CON IL NOSTRO TENDER CI SIAMO RESI CONTO CHE..."

Estratto dell'articolo di Fla. Ama. per “La Stampa”

KARSTEN BORNER

Ha lasciato Porticello mercoledì mattina Karsten Borner, 69 anni, 41 dei quali trascorsi sulle imbarcazioni. È il comandante della Sir Robert Baden Powell, il veliero ancorato accanto al Bayesian durante la tempesta di lunedì mattina. È partito facendo rotta verso la Sardegna dopo aver riferito ai magistrati quello che ha visto durante la tempesta, una testimonianza importante perché è l'unica persona esterna ad aver visto l'imbarcazione affondare. […]

I superstiti si sono lanciati in mare su un gommone che si era gonfiato quando il Bayesian ha iniziato ad affondare. Può confermarlo?

«E così. Quando siamo intervenuti con il nostro tender i 15 superstiti erano già sulla scialuppa di salvataggio del Bayesian. Ci siamo resi conto, però, che erano in pericolo: a bordo del loro gommone potevano esserci al massimo 12 persone e loro erano in 15. Rischiavano di rovesciarsi da un momento all'altro. Li abbiamo raggiunti con il nostro tender e li abbiamo portati sul Sir Robert». […]

Nella sua prima testimonianza ha raccontato che l'albero si era spezzato ma dal lavoro degli speleosub è emerso invece che l'albero è integro.

«Non ho mai detto che l'albero maestro del veliero si è spezzato prima di andare giù. Forse sono stato capito male. L'albero era integro quando la barca è affondata. […] È successo tutto in pochissimi minuti». […]

In base a quello che ha visto ci sono stati errori da parte del comandante o dell'equipaggio del Bayesian?

«Non voglio difendere l'equipaggio ma in quei momenti era davvero complicato scendere giù per portare su altri passeggeri. La barca stava affondando, in pochi minuti non c'era più. Quando poi sono tornato in acqua era tutto buio e non si sentiva più nessuno, c'era un silenzio irreale, anche se continuava a piovere e a grandinare e il vento era fortissimo».

BAYESIAN: RIPRESE LE RICERCHE DELL'ULTIMA DISPERSA

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Sono riprese le ricerche per cercare l'ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian affondato nel mare di Porticello (Palermo). I sub si stanno preparando per immergersi nello scafo per cercare Hannah Lynch, la figlia diciottenne del magnate inglese scomparsa durante il naufragio dell'imbarcazione avvenuto lunedì scorso.

Fino ad ora sono stati recuperati sei cadaveri rimasti intrappolati dentro lo scafo della barca a vela. A parte quello del cuoco, trovato fuori dallo scafo, i cinque corpi sono stati ritrovati fuori dalle cabine, in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Segno dello strenuo tentativo di cercare una via di fuga dall'imbarcazione.

