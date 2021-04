“L'ARRESTO NON SERVE PIÙ? ALLORA SAREBBE STATO INUTILE ANCHE IL PROCESSO EICHMANN” - ITALO ORMANNI, EX PROCURATORE AGGIUNTO DI ROMA, SUI FERMI DEI TERRORISTI A PARIGI: “L'ELENCO DEI DIECI DA ESTRADARE È AL MINISTERO DA ANNI. PREESISTEVA ADDIRITTURA AL MIO INCARICO. L'ALLORA PRESIDENTE SARKOZY AVREBBE SOLO DOVUTO FIRMARE. E INVECE...” - "PERCHE' SOLO ADESSO SONO STATE AVVIATE LE PROCEDURE PER L'ESTRADIZIONE? NON ME LO CHIEDO. DICO SOLO.."

Valentina Errante per “il Messaggero”

GIORGIO PIETROSTEFANI

Nella notte in cui Cesare Battisti, condannato all' ergastolo per quattro omicidi, evaso dal carcere nell' 81 e rimasto latitante fino al 2019, fu estradato dal Brasile, Giuseppe Corasaniti, capo del Dipartimento Affari di giustizia, fece una telefonata. «Italo, è come se tu fossi qui con noi».

Il suo interlocutore era Italo Ormanni, ex procuratore aggiunto di Roma che aveva guidato il dipartimento dal 2008 al 2010, quando ministro della Giustizia del governo Berlusconi era Angelino Alfano. E sul caso Battisti, Ormanni, aveva lavorato per mesi.

Così come per riportare in Italia dalla Francia i dieci rifugiati Oltralpe per i quali è stato firmato un provvedimento di fermo due giorni fa. Allora Ormanni era arrivato a un passo, sembrava fatta. Ma entrambe le pratiche furono bloccate per precise scelte politiche.

Cosa era accaduto?

italo ormanni

«Avevamo fatto un lavoro enorme. Nel 2009, sono stato tra Roma e Brasilia per seguire le udienze del supremo Tribunal federal, che doveva decidere sulla richiesta di estradizione che il governo aveva avviato nei confronti di Battisti, contemporaneamente sotto processo perché era entrato nel paese con documenti falsi.

Tra l' altro lo stesso Battisti dichiarò di averli avuti da elementi dei servizi francesi, perché noi da tempo avevamo avviato le pratiche in Francia. Il Tribunale si pronunciò per l' estradizione, ma l' allora ministro della Giustizia Tarso Genro rifiutò di emanare il decreto.

Il presidente, all' epoca, era Lula. La procura federale brasiliana impugnò il provvedimento davanti al Tribunale supremo federale, dopo una serie di udienze che si svolsero tra febbraio e settembre di quell' anno e alle quali ho partecipato accolse il ricorso, annullò il provvedimento del ministro e dichiarò l' estradizione di Battisti.

ex terroristi giorgio pietrostefani

La sentenza doveva essere eseguita con un decreto del presidente della Repubblica, Lula si era dimesso, ma Dilma Rouseff rifiutò di firmarlo. La storia è nota.

La firma che ha fatto rientrare Battisti in Italia è di Bolsonaro».

E in Francia?

L' elenco dei dieci da estradare è al ministero da anni. Preesisteva addirittura al mio incarico. Ritengo che l' avesse stilato la Digos di Roma, all' epoca guidata da Franco Gabrielli, oggi sottosegretario, al dossier lavoravano due funzionari, Lamberto Giannini, che intanto è diventato capo della polizia, e Carmine Belfiore. A Parigi avevamo un ambasciatore molto combattivo ed energico. Sembrava fatta, l' attività diplomatica di Giovanni Caracciolo di Vietri era stata energica e l' allora presidente Nicolas Sarkozy avrebbe solo dovuto firmare. E invece all' improvviso si fermò tutto».

adriano sofri, il suo avvocato massimo di noia e giorgio pietrostefani

C' è chi sostiene che dopo tanto tempo gli arresti non abbiano più senso. Anche perché l' obiettivo dello Stato è quello di rieducare attraverso il carcere. Ma i dieci, in questi anni, non hanno commesso altri reati .

«Risponderei con Kant: la legge morale è valida a priori, per se stessa, è un imperativo categorico. E va rispettata. Quell' osservazione sarebbe giusta se il trascorrere del tempo fosse addebitabile a lungaggini o altre pastoie burocratiche ascrivibili allo Stato. In questo caso, sono loro a essersi sottratti volontariamente alla pena irrogata dallo Stato. Allora il processo a Eichmann, arrestato dai servizi segreti israeliani e condannato negli anni Sessanta, non avrebbe avuto senso. Ma se io mi sottraggo a questa richiesta punitiva dello Stato e del privato, vittima del reato, non posso poi dire sono passati 40 anni. Queste persone hanno violato un equilibrio etico e sociale».

sarkozy

Nel dopoguerra, in nome di una pacificazione sociale si scelse l' amnistia. Qual è la differenza?

«Allora ci fu un intervento dello Stato, una scelta politica. Lo Stato può rispettare il minimo etico e allora stabilì di uscire da un conflitto politico per ricostruire il Paese, con un' amnistia, che è un istituto previsto dalla legge, come quello che dà allo Stato il potere punitivo».

adolf eichmann

Perché, secondo lei, dopo tanti anni, che l' Italia fa pressioni da tempo, solo adesso sono state avviate le procedure per l' estradizione?

adriano sofri giorgio pietrostefani e ovidio bompressi

«Direi fortunatamente adesso. Il perché non me lo chiedo. Dico solo Meno male».

Giorgio Pietrostefani adriano sofri Giorgio Pietrostefani Giorgio Pietrostefani GIORGIO PIETROSTEFANI Giorgio Pietrostefani - Omicidio Luigi Calabresi Sofri Bompressi Pietrostefani