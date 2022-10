21 ott 2022 08:09

“L'ATTACCO AL PONTE IN CRIMEA NON L'ABBIAMO ASSOLUTAMENTE ORDINATO NOI, PER QUANTO NE SO…" - IN UN'INTERVISTA AL CANALE CANADESE CTV, ZELENSKY PROVA A SMARCARSI DALL’ESPLOSIONE CHE, L’8 OTTOBRE, HA DISTRUTTO IL PONTE - PUTIN AVEVA ACCUSATO "L'INTELLIGENCE UCRAINA" - COME DAGO-RIVELATO, DIETRO L'OPERAZIONE C'E' UNA PARTE FUORI CONTROLLO DEI SERVIZI SEGRETI UCRAINI CHE NON RISPONDE NEANCHE A ZELENSKY