Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

«Riaprirò, va là, riaprirò, perché Milano Marittina senza il Papeete proprio non me la posso immaginare», racconta Massimo Casanova, 50 anni, europarlamentare della Lega e da 21 patron indiscusso della movida romagnola del bagnasciuga, 450 dipendenti per una discoteca, due alberghi, un ristorante e un lido, quello dell' ultimo mojito da vicepremier di Matteo Salvini dj balneare, con le cubiste desnude a ballare l' Inno di Mameli. «Ma intanto qui è un mortorio totale, sembra gennaio con il sole, è tutto chiuso, spettrale».

Eppure il governo vi ha dato il via libera.

«Siamo sempre nel limbo, le linee guida non ci sono, molti bagni non apriranno, perché non si fidano e fanno bene, questi qui sono una banda di disperati, dieci bozze in dieci giorni, ma dai».

Vi sono venuti incontro riducendo le distanze: 10 metri quadri a ombrellone, un metro e mezzo tra lettini.

«E menomale, perché con le regole dell' Inail andavamo tutti a casa, così è già più accettabile, anche se non so se riusciremo a tenere tutti i nostri 350/400 ombrelloni. E a noi già è andata bene che le mareggiate non ci hanno rosicchiato la spiaggia, altri non hanno quasi più dove piantare i pali, poveracci».

Si è attrezzato con le paretine di plexiglass?

«Non si è ancora capito se serve davvero. E se alla fine sarà così, dovrò pure ordinarlo, mica lo produco la notte. E secondo lei ci vorranno due ore o quindici giorni, per averlo?»

Altrimenti servizio ristorante sotto l' ombrellone.

«Come no, ma a mezzogiorno con 40 gradi o se tira vento o fa brutto tempo, chi ci sta là sotto?»

Un metro tra le persone. Chi sorveglierà che sia rispettato al centimetro?

«Abbiamo i nostri servizi di sicurezza, casomai anche i bagnini. Saremo ligi, perché di sicuro avremo i controlli, non vedono l' ora di venire al Papeete ed alzare la paletta».

Sorvegliato speciale?

«Specialissimo».

Salvini tornerà?

«Certo, quando riaprirò Matteo sarà l' uomo più felice al mondo».

Party on the beach come quello di agosto 2019 saranno irripetibili, l' assembramento è vietatissimo.

«Metteremo su la musica e la gente ballerà sopra i lettini, ciascuno sul suo. Distanziamento rispettato».

