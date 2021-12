“L'OROSCOPO È APPROSSIMATIVO, IL CHE NON VUOLE DIRE CHE SIA FALSO” – SILENZIO, PARLA MARCO PESATORI, “MACCHINA PRODUTTRICE DI OROSCOPI”: “COME DICE LA PAROLA, È VICINO, PROSSIMO AL VERO. È UN GIOCO, UNA SCUSA PER TRASMETTERE SENSAZIONI” – “IL PRIMO A FARE GLI OROSCOPI COME LI FACCIO IO, SONO STATO IO. BREZSNY DEVE AVERMI COPIATO” – “IN ITALIA SIAMO MOLTO MOLTO MOLTO INDIETRO. BASTA VEDERE COME TRATTANO L'ASTROLOGIA TELEVISIONE E RADIO. IL TRIONFO DELL'IGNORANZA. L'ASTROLOGIA È CULTURA, NON È ROBA PER ASTROLOGI” – “IO SONO ASCENDENTE RAFFAELLA CARRÀ, GEMELLI” – “I SEGNI PIÙ FORTUNATI NEL 2022 SARANNO…”

Estratto dell'articolo di Dario Cresto-Dina per “la Repubblica”

marco pesatori 1

Marco Pesatori, 69 anni, è conosciuto comel'uomo delle stelle. Ma la sua vita è piena di altri mestieri. «Credo di farne quattro o cinque. Il primo è lo scrittore. Ho pubblicato una quindicina di libri, l'ultimo si intitola La Venere Plutonica della serie "Minima Astrologica". Poi sono una macchina produttrice di oroscopi. Terzo, i counseling sulle forme simboliche dell'immaginario personale, in cui uso il punto di vista astrologico. E qui mi fermo per non annoiarvi».

oroscopo 1

(...)

Di che segno è?

«Sono ascendente Raffaella Carrà, Gemelli, e segno Proust, Cancro».

(...) Il primo a fare gli oroscopi come li faccio io, sono stato io, a partire da Vogue Italia nel 1989. Brezsny deve avermi copiato».

(...)

I lettori le scrivono, immagino?

«Nel mio studio ho 15 volumoni neri con migliaia di lettere ricevute per la rubrica su D di Repubblica . E anche per quella che ho da più di trent' anni su Vogue . Cito una lettera simpatica: io non so cosa si fuma lei ma deve essere roba buonissima.

MARCO PESATORI

Un'altra che voglio ricordare è quella di Arnaldo Pomodoro che umilmente e dolcemente mi scrisse che era un mio lettore costante e fedele e mi avrebbe regalato il libro che molti poeti avevano scritto per lui se fossi andato a trovarlo».

E tiene corrispondenze astrologiche con personaggi famosi?

oroscopo 2

«Soprattutto con scrittori, artisti, diversi attori e registi, molti psicanalisti, qualche politico, qualche musicista e qualche grande imprenditore. Nomi non ne faccio».

Se l'astrologia fosse una musica, che genere sarebbe?

«Per me è come il jazz, parti da un simbolo e non smetti più di volare, un'analogia dietro l'altra. Due, ti accorgi di quanto possa essere utile per le persone. Tre, è strumento straordinario di conoscenza della psiche umana e dei vari caratteri.

rob brezsny

La cosa più affascinante è però la stupefacente relazione tra i cicli temporali e la vita, la sua precisione. Parlo dell'astrologia seria. Poi è anche molto divertente, ci si può giocare. Nel 1985 l'ho applicata al calcio, insieme con il mitico Nils Liedholm».

marco pesatori 4

Piero Angela ha detto: "Se gli oroscopi fossero veri ci sarebbero soltanto dodici categorie di persone sulla Terra". È una riflessione ragionevole, non crede?

«Forse Angela aveva in testa il mago Otelma. È vero, il mondo degli oroscopi non c'entra nulla con la scienza. L'oroscopo è approssimativo, il che non vuole dire che sia falso. Come dice la parola, è vicino, prossimo al vero.

oroscopo 4

È un gioco, una scusa per trasmettere sensazioni. L'astrologia è un'altra cosa, servirà alla scienza del futuro, perché la sua essenza è la relazione tempo-vita, uno dei campi in cui sta lavorando la scienza di frontiera».

Lei crede in qualche dio?

paolo fox oroscopo 2020

«Credo che Dio sia la vita stessa, non ho un concetto di Dio ma del divino inteso come sublime, meraviglioso, che ti sveglia, che ti fa capire soprattutto come oltre la parola e il concetto ci sia ben altro, ci sia una realtà che si intuisce soltanto, si sente. Più che Dio uso, alla Wilhelm Reich, le parole amore cosmico».

Come giudica il rapporto tra gli italiani e l'astrologia?

piero angela foto di bacco (3)

«Guardi, se parliamo di astrologia, quasi non esiste. All'estero, soprattutto in Francia, Spagna, Russia, Gran Bretagna e negli Stati Uniti, lasciando stare l'Oriente dove l'astrologia è centrale per la weltanschauung da millenni, sta crescendo in modo esponenziale lo studio serio.

In Italia siamo molto molto molto indietro. Basta vedere come trattano l'astrologia televisione e radio. Il trionfo dell'ignoranza. L'astrologia è cultura, non è roba per astrologi».

oroscopo

Io la leggo e la trovo a volte un po' sadico. Le piace trasmettere inquietudine?

«Frank Zappa cantava Torture never stops . Per me è lo slogan della vita. La tortura dei miei lettori è a volte dover rileggere due o tre volte. Fa bene a loro questa tortura perché sono abituati a sor birsi tutto di fretta. Bisogna rallentare. E guardare cosa c'è nella punta della forchetta, come diceva William Burroughs».

(...)

marco pesatori

Glielo chiedo ma le dico subito che non le crederò: quali saranno i segni zodiacali più fortunati nel 2022?

«Ariete, Gemelli e Pesci. Le medaglie saranno consegnate da Giove in persona. Insieme a Venere».

oroscopo galileo marco pesatori