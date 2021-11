“C'È QUESTA EROICIZZAZIONE DELLA DONNA CHE NON PRATICA L'ABORTO ALL'ULTIMO MOMENTO E NASCE GIORGIA MELONI” – A "PIAZZAPULITA" SELVAGGIA LUCARELLI TORNA SULLA STORIA DEL MANCATO ABORTO DELLA MADRE DELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA: “VOGLIO SOTTOLINEARE CHE NEL 1977 NON SI ABORTIVA IN OSPEDALE, QUINDI QUALCOSA NON VA” – E LA MELONI SI INCAZZA: “CONTINUATE PURE AD ATTACCARMI CON I VOSTRI LIVOROSI DELIRI, MA LASCIATE MIA MADRE E I MIEI FAMILIARI FUORI DALLA VOSTRA DISINFORMAZIONE…” - VIDEO

Da “Libero Quotidiano”

A PiazzaPulita, su La7, giovedì sera è andato in onda il consueto siparietto su Giorgia Meloni. Corrado Formigli, questa volta, era in compagnia di Selvaggia Lucarelli. Che ha attaccato la leader di Fratelli d'Italia prendendo spunto dal suo passato. «La Meloni», ha detto la Lucarelli, «parla di aborto come di sconfitta della società. Il suo libro inizia con una storia relativa all'interruzione di gravidanza.

Racconta di essere venuta al mondo e diventata un leader politico per un mancato aborto. Davanti all'ospedale, la madre all'ultimo momento ha deciso di non abortire. C'è questa eroicizzazione della donna che non pratica l'aborto all'ultimo momento e nasce Giorgia Meloni». E ancora: «Voglio sottolineare che nel 1977 non si abortiva in ospedale, quindi qualcosa non va». Ieri, sui social, è arrivata l'inevitabile replica della Meloni.

Che ha risposto secca: «Continua il linciaggio senza senso a PiazzaPulita. Per la cronaca, perché studiare potrebbe fare bene quando si pontifica: l'aborto in Italia non è più reato dal 1975, prima della 194. Quindi nel 1977 era possibile abortire senza essere perseguiti. Detto questo, continuate pure ad attaccarmi con i vostri livorosi deliri, ma lasciate mia madre e i miei familiari fuori dalla vostra disinformazione. P.S. Io non sono nata "per sbaglio" Formigli, sono nata per scelta». Ecco...

