21 mar 2020 17:17

“4MILA MORTI E QUESTI FANNO I PAGLIACCI” – RIVOLTA SU TWITTER PER LA GAG DEL MINISTRO PER IL SUD FRANCESCO BOCCIA, CHE IERI SI È PRESENTATO IN CONFERENZA STAMPA CON UNA MASCHERINA APPESA ALL’ORECCHIO PER PRENDERE IN GIRO L’ASSESSORE LOMBARDO GIULIO GALLERA. DI FIANCO IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE SI FA UNA BELLA RISATA – PURE RENZI SI INDIGNA – OGGI LA PRECISAZIONE (CHE NON PRECISA NIENTE)