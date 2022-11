25 nov 2022 09:49

“ABBATTENDO OGNI INFRASTRUTTURA, RISPEDIREMO L'UCRAINA NEL 18ESIMO SECOLO” - IL VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO RUSSO, PJOTR TOLSTOJ, TRISNIPOTE DEL GRANDE SCRITTORE: “LA RUSSIA IN DIFFICOLTÀ È UN FILM CHE SI STA FACENDO L'OCCIDENTE. POCHE SETTIMANE FA CANTAVATE VITTORIA. ADESSO VI LAMENTATE PER LA NOSTRA STRATEGIA - QUESTO CONFLITTO TRA RUSSIA E OCCIDENTE SARÀ DURATURO - NON BISOGNA DIMENTICARE CHE LE POTENZE NUCLEARI NON PERDONO MAI LE GUERRE. SIAMO IL PIÙ GRANDE PAESE IN EUROPA. SENZA DI NOI NON PUÒ ESSERE DAVVERO ATTUATA ALCUNA DECISIONE PRESA DA UN G7 O DA UN G20”