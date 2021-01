“ABBIAMO ACCOLTELLATO QUELLA STRONZA AL CUORE E NON CE NE FREGA UN CAZZO” – LA SEQUENZA CHOC DELL’OMICIDIO DELLA RAGAZZINA UCCISA DA TRE BULLETTE IN UN WALMART IN LOUISIANA: UNA HA RUBATO UN COLTELLO E L'HA COLPITA AL CUORE MENTRE LE DUE AMICHE LA FILMAVANO E POSTAVANO IL VIDEO SUL WEB – IL TERRIFICANTE AUDIO DELLE TRE CHE SE LA RIDONO FACENDO IL VERSO ALLA RAGAZZA ACCOLTELLATA: “STO SANGUINANDO…” - VIDEO

Anna Guaita per "il Messaggero"

ragazzina accoltellata in diretta in louisiana

Dure, eccitate, addirittura quasi divertite, «senza un grammo di rimorso». Lo stesso sceriffo che le ha arrestate è apparso sconvolto, quasi senza parole.

Tre ragazzine. Una di 12 anni, una di 13 e una di 14, colpevoli di aver freddamente accoltellato una loro amica di 15 anni, per gelosia. L' aggressione è avvenuta sabato sera, in un grande magazzino della catena Walmart in un centro acquisti nella contea di Calcasieu in Louisiana.

La polizia ha spiegato che nel gruppetto nel pomeriggio era scoppiata una lite per motivi di gelosia in un cinema vicino. Alle sette di sera, il gruppo era poi andato al centro acquisti, dove la mamma di una di loro le aveva portate in automobile per poi lasciarle sole. Non è chiaro il ruolo che la madre abbia avuto, e se sapesse che le tre ragazzine intendevano affrontare la quindicenne e litigare.

ragazzina accoltellata in diretta in louisiana 3

L'ATTACCO Una volta dentro Walmart, una delle giovanissime ha cominciato a videoregistrare tutto quello che facevano, per trasmetterlo in diretta su Facebook. Agghiaccianti i commenti online sui social in diretta e anche dopo il delitto da parte di molti coetanei delle protagoniste dell' orrore. Come ha detto più tardi lo stesso sceriffo Tony Mancuso, «questo non è un caso difficile, abbiamo tutto su un video che racconta ogni cosa, lo hanno messo in rete senza un grammo di rimorso».

Il terzetto delle bulle si è fermato nel reparto cucina del grande magazzino e ha rubato un coltello, e poi la 13enne, che la polizia ha identificato come Regan Broussard, è andata verso la amica-nemica e l' ha accoltellata al petto, gridandole ingiurie. Nel video si sentono le urla sia delle ragazze che dei presenti, e poi la vittima che piange: «Sto sanguinando» mentre scappa. Si saprà più tardi che la ragazza è spirata in ambulanza. Regan e le altre due invece corrono fuori dal negozio, si infilano in un' automobile che le aspetta lì davanti, tutte eccitate: «Abbiamo accoltellato quella stronza al cuore dice una voce - E non ce ne frega un c.» E poi, davvero raggelante, con una risata, si sente la voce che scimmiotta la vittima: «Sto sanguinandoooo...»

walmart in louisiana

La stessa sera di sabato, lo sceriffo ha tenuto un conferenza stampa che è stata più un appello alla popolazione che un resoconto dei fatti. Mancuso ha esordito ricordando che negli ultimi sei mesi ci sono stati altri due casi di omicidi sanguinosi compiuti da ragazzini contro vittime della stessa età: «Questo non è un problema che possiamo risolvere noi poliziotti da soli si sfoga - Noi arriviamo per raccattare i cocci. Ma a monte, il problema va affrontato dai genitori. Non potete rinunciare a curarvi dei vostri figli, dovete sapere dove sono, con chi, e cosa fanno».

ragazzina accoltellata in diretta in louisiana 1

LA CRISI SOCIALE Mancuso, anche lui padre, riconosce che con la pandemia e le scuole che funzionano a singhiozzo i ragazzi non sanno cosa fare e sono annoiati: «Ma questa non è una scusa per quello che sta succedendo, sempre più spesso i giovanissimi violano la legge, e sempre più spesso ricorrono alla violenza. Addirittura omicidi. I ragazzi usano telefoni che siete voi a pagare, e quindi siete voi che potete controllarli». Poi, forse come segnale per far capire che anche la mamma che ha portato le ragazze al centro acquisti non è senza colpe: «Non potete più portare i vostri figli allo shopping center e lasciarli lì, senza il controllo di un adulto».

Anzi, Mancuso ha annunciato che d' ora in poi la polizia della Louisiana adotterà una tolleranza zero nei confronti dei ragazzi che violeranno il coprifuoco, che per i minorenni in Louisiana va dalle 11 di sera alle 5 del mattino: «Non stupitevi se vi chiamiamo a casa nel mezzo della notte e vi chiediamo di venirvi a riprendere i figli in cella». La polizia inoltre intende allenare gli stessi proprietari dei negozi, dei cinema ecc. su come comportarsi in presenza di gruppi di giovani irrequieti: «I proprietari dei negozi hanno dei diritti, e ora li eserciteranno, possono vietare l' ingresso se si sentono a rischio».

ragazzina accoltellata in diretta in louisiana 2

AFRO-AMERICANE Le ragazzine al centro di questo terribile atto di violenza sono tutte afro-americane, ma Mancuso ha fatto del suo meglio per gettare acqua sul fuoco razzista che stava già dilagando sui social: «Questi giovani fuori controllo sono di tutte le classi sociali, di tutti i gruppi etnici, di tutti i retroterra culturali, è un fenomeno trasversale, che interessa tutta la società». La 13enne, Regan Broussard, è stata incriminata per omicidio, e le due amiche di 12 e 14 anni per complicità in omicidio. Sono rinchiuse in un carcere per minorenni, in attesa che il giudice decida se vanno processate da adulte o da minorenni.