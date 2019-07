Da "www.fanpage.it"

È morta nella notte Giuliana Gagliardi, moglie di Peppino di Capri, come è stato confermato a Fanpage.it, che scrive che il cantante lo ha detto così "All'una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso". La donna che aveva 68 anni, era malata da tempo di cancro, ed è scomparsa circondata dalla sua famiglia nella loro casa napoletana sul lungomare: con lei, infatti, c'erano il marito Peppino, i figli Edoardo e Dario e i nipoti.

Nella mattinata del 5 luglio sarà possibile salutare la salma della donna dal Molo Beverello, dove partirà il traghetto che la porterà a Capri per i funerali: dopo 41 anni di matrimonio con il cantante, ormai la popolazione locale la considerava ormai una di loro, stando a quanto dicono le cronache e i figli avevano frequentato le scuole di Capri.

Tra i primi ad unirsi in cordoglio al cantante c'è stata la famiglia De Laurentiis e la Società Calcio Napoli tutta che ha voluto dedicare un messaggio sui social: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis con Jacqueline, Edoardo, Valentina e Luigi, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli abbracciano commossi Peppino Di Capri e i suoi figli Edoardo e Dario per la scomparsa della moglie Giuliana Gagliardi Faiella".

Quando si terranno i funerali

I funerali della donna, quindi, si terranno il 5 luglio nella ex cattedrale di Santo Stefano, in Piazzetta a Capri, l'isola che ha dato i natali al cantante, al secolo Peppino Faiella, uno dei più amati del Paese, grazie a canzoni come "Roberta" e "Champagne".

L'incontro tra il cantante e Giuliana, all'epoca studentessa di Biologia, e sorella della moglie di Mimmo Di Francia, avvenne negli anni '70 durante un concerto e passarono solo pochi anni, era il 1978, perché i due decidessero di sposarsi: era il secondo matrimonio per Peppino, dopo quello con Roberta, appunto, a cui dedicò la famosa canzone.

Dalla relazione tra il cantante e Giuliana sono nati i figli Edoardo e Dario. Il cantante raccontava sempre un aneddoto sul suocero e sulla moglie: pare , infatti, che prima che la figlia incontrasse Peppino Di Capri il padre di Giuliana e futuro suocero del cantante lo apprezzasse più per la musica che per l'aspetto fisico, ritrovandoselo, poi, come genero.

Peppino Di Capri tra qualche giorno i suoi 80 anni

Luglio era un mese speciale per Peppino Di Capri, che il 27 luglio avrebbe compiuto 80 anni, festeggiando un traguardo importante per lui che ha costruito in tanti anni una carriera importante che lo ha portato anche a salire per quindici volte sul palco del Festival di Sanremo.

