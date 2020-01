“ABBIAMO DATO UNO SCHIAFFO AGLI STATI UNITI, MA NON È ABBASTANZA” – L’AYATOLLAH KHAMENEI MINACCIA TRUMP DOPO I MISSILI MA IN REALTA' L'IRAN E' PRONTO A CHIUDERE QUI LA FACCENDA – IL PUZZONE MINIMIZZA: “VA TUTTO BENE”, NON CI SAREBBERO VITTIME AMERICANE – LA VON DER LEYEN VUOLE “RIAVVIARE I COLLOQUI” E IL PAPA SI RIVOLGE AGLI ARABI DURANTE L’UDIENZA: “DIO VEGLIA SU DI NOI”: TUTTE LE REAZIONI – VIDEO

1 – KHAMENEI, ABBIAMO DATO UNO SCHIAFFO A USA,NON È FINITA

ali khamenei visita la famiglia di qassem soleimani

(ANSA) - L'Iran "ha dato uno schiaffo gli Stati Uniti con l'attacco missilistico alle sue basi militari, ma non è ancora abbastanza e la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire". Lo ha detto il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, in un messaggio in tv.(ANSA).

2 – IRAN ALL'ONU, NON VOGLIAMO LA GUERRA MA CI DIFENDEREMO

ayatollah in lacrime per soleimani

l'iran attacca le basi usa in iraq

(ANSA) - L'Iran "non vuole la guerra" con gli Usa, ma si riserva il "diritto all'autodifesa" e "prenderà tutte le necessarie e proporzionate misure contro ogni minaccia o uso della forza". Lo scrive l'ambasciatore di Teheran all'Onu, Majid Takht-e Ravanchi, in una lettera inviata al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. (ANSA).

donald e melania trump con i militari usa

3 – IRAN: ZARIF, LEGITTIMA DIFESA CONTRO TERRORISMO USA

(ANSA) - L'attacco dell'Iran alle basi Usa in Iraq è stato condotto per "legittima difesa" contro un "attacco terroristico" compiuto con l'uccisione del generale Qassem Soleimani. Lo ha detto ai media a Teheran il ministro degli Eteri iraniano Mohammad Javad Zarif.(ANSA).

la crisi tra iran e usa

4 – IRAQ, TRUMP: VA TUTTO BENE, IN CORSO VALUTAZIONE DELLE VITTIME E DEI DANNI

(LaPresse) - "Tutto bene! Missili lanciati dall'Iran su due basi militari situate in Iraq. In corso la valutazione delle vittime e dei danni. Finora tutto bene! Abbiamo di gran lunga l'esercito più potente e ben equipaggiato del mondo! Rilascerò una dichiarazione domani mattina". Così il presidente americano Donald Trump su Twitter.

5 – PAPA A FEDELI IRAQ E MEDIO ORIENTE: NON ABBIATE PAURA, DIO VEGLIA

l'iran attacca le basi usa in iraq 5

i meme su papa bergoglio dopo lo schiaffo alla mano di una fedele 2

(LaPresse) - "Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dal Libano, dalla Siria e dal Medio Oriente. Nei momenti più tristi della nostra vita, nei momenti più angoscianti e di prova non dobbiamo avere paura ed essere audaci come lo è stato Paolo, perché Dio veglia su di noi, è sempre vicino a noi. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno!". Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale, nel momento dei saluti ai pellegrini delle diverse lingue.

6 –IRAQ, VON DER LEYEN: USO ARMI DEVI FINIRE E LASCIARE SPAZIO A DIALOGO

l'iran attacca le basi usa in iraq qassem soleimani 1

(LaPresse) - "La crisi riguarda profondamente non solo la regione, ma tutti noi. L'uso delle armi deve finire ora, per fare spazio al dialogo. Siamo chiamati a fare tutto il possibile per riavviare i colloqui. Ciò non basta mai. Abbiamo stabilito e sperimentato nel tempo le relazioni con molti attori nella regione e oltre, per ridimensionare la situazione". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in conferenza stampa a proposito della situazione in Iraq, Iran, Libia e Medioriente.

ursula von der leyen 6

7 – IRAQ, DIFESA: NESSUN MILITARE ITALIANO COINVOLTO IN ATTACCO ERBIL

l'iran attacca le basi usa in iraq 4

(LaPresse) - In merito all'attacco avvenuto nella notte contro la Base statunitense di Erbil si conferma che nessun militare italiano è rimasto coinvolto e i mezzi e le infrastrutture in uso al contingente militare italiano non hanno subito danni. Lo si apprenda da una nota dello Stato maggiore della Difesa. Al momento dell’attacco sono state messe in atto tutte le procedure di contingenza tese alla salvaguardia della sicurezza del contingente dislocato nell’area di Erbil.

