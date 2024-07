“ABBIAMO PAURA. QUI NON SI VIVE PIÙ, SIAMO PRONTI AD ANDARCENE” – TRA I CITTADINI DI PARIGI SCOPPIA IL PANICO PER GLI ATTACCHI INCENDIARI AI TRENI CHE HANNO PARALIZZATO IL PAESE - IL MINISTERO DEI TRASPORTI: “L’OPERAZIONE È STATA PREPARATA E COORDINATA, SONO STATI PRESI DI MIRA PUNTI CHIAVE, IL CHE DIMOSTRA UNA CONOSCENZA DELLA RETE PER SAPERE DOVE COLPIRE” – CONTINUA LA CACCIA AI RESPONSABILI: IL MODUS OPERANDI È SIMILE A QUELLO USATO DA...

SABOTAGGIO DEI TRENI TGV IN FRANCIA

La Francia trattiene il respiro. Accanto alla zattera gioiosa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, serpeggia la paura. L’altra città, quella vera, quella delle persone che si affidano ai mezzi per vivere e lavorare, è in tilt. Caos totale. In metropolitana i tondelli sono aperti, non serve nessun biglietto per passare, la situazione è già così complicata che si cerca di rendere fluido il passaggio di tutti.

[…] Il sabotaggio alle linee ferroviarie francesi è un’altra ferita nell’anima dei francesi che si chiedono «ma con questi problemi che faccia mostriamo al mondo». Jacques, 35 anni e un lavoro nella moda, sta aspettando il bus (che non arriva), si infuria e racconta: «Le dico chiaramente: abbiamo paura. Io qui ho famiglia ma mi sto organizzando per lasciare Parigi».

SABOTAGGIO DEI TRENI TGV IN FRANCIA

[…] Nelle banlieu […] non si riconoscono in questa Francia. Parigi si è trasformata da una meta per il riscatto a un posto difficile e ostile che sdegna e isola gli ultimi.

Intanto, le agenzie aggiornano la situazione. La società nazionale francese delle ferrovie, ha parlato di «diversi atti dolosi simultanei» che hanno interessato le zone «Atlantique, Nord ed Est».

SABOTAGGIO DEI TRENI TGV IN FRANCIA

Dal primo ministro Gabriel Attal arriva un invito «alla prudenza» mentre inizia l'indagine sul sabotaggio delle linee LGV Atlantico, Nord ed Est. «Quello che sappiamo, quello che possiamo vedere, è che questa operazione è stata preparata e coordinata, che sono stati presi di mira punti chiave, il che dimostra una sorta di conoscenza della rete per sapere dove colpire», ha spiegato il capo del governo dimissionario dall'unità di crisi del ministero dei Trasporti. Il premier Attal ha aggiunto di «non poter dire di più sugli autori o sulle loro motivazioni».

Secondo fonti di sicurezza, il modus operandi - attacchi incendiari alle strutture - è simile a quello usato dai gruppi di ultra-sinistra in passato, ma per il momento non ci sono prove che suggeriscano il loro coinvolgimento diretto. […] Il capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, ha annunciato a France Info di aver «rafforzato il sistema di sicurezza» nelle stazioni. Mobilitati i servizi di intelligence e le forze dell'ordine.

sabotaggio dei treni tgv in francia 3

«I biglietti del treno dei passeggeri colpiti dal mega-sabotaggio sulle linee ferroviarie francesi verranno rimborsati al 100%» - ha annunciato il direttore generale di Sncf, Jean-Pierre Farandou. E ha aggiunto che «migliaia di dipendenti sono mobilitati per riparare i danni causati». […]

