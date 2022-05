1 mag 2022 19:12

“ABBIAMO SCELTO ROMA PERCHÉ IN ITALIA LA PROPAGANDA RUSSA È MOLTO FORTE” - YULYA FEDOSIUK, MOGLIE DI UNO DEI COMBATTENTI DEL BATTAGLIONE AZOV, E' A ROMA CON ALTRE "SPOSE" PER CHIEDERE AIUTO PER I MARITI: “SE AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI LASCIARE LA CITTÀ IN MODO SICURO, NON PRENDERANNO PIÙ PARTE A QUESTA GUERRA E ANDRANNO A VIVERE IN UN PAESE TERZO” - “COMUNICO CON MIO MARITO VIA TELEGRAM. MI MANDA FOTO, VIDEO. HA PERSO 15 CHILI IN DUE MESI, È ORRIBILE…”