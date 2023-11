“ABBIAMO TROVATO IL TUNNEL DI HAMAS SOTTO L’OSPEDALE AL-SHIFA” – DOPO UNA SETTIMANA DALL’INGRESSO DELLE TRUPPE NELLA STRUTTURA, ISRAELE FORNISCE LA SUA PRIMA SOLIDA PROVA DELL’ESISTENZA DEL TUNNEL SOTTO IL PALAZZO: I FILMATI DELL’IDF MOSTRANO UN POZZO DI 10 METRI CHE CONDURREBBE A UN TUNNEL LUNGO 55 METRI CHE TERMINA DAVANTI A UNA PORTA BLINDATA CHE, PARE, NON SONO ANCORA RIUSCITI A OLTREPASSARE – INTANTO GLI ISRAELIANI FANNO SAPERE CHE STANNO DISTRUGGENDO LE CASE DI LUSSO DEI TERRORISTI… VIDEO

1. ISRAELE SOSTIENE DI AVER TROVATO UN TUNNEL DI HAMAS SOTTO L'OSPEDALE AL-SHIFA

Estratto dell’articolo di Kevin Carboni per www.wired.it

i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza 5

Dopo una settimana dall’ingresso delle sue truppe nell’ospedale Al-Shifa di Gaza, Israele sembra aver presentato la sua prima solida prova a dimostrazione dell’esistenza di un tunnel di Hamas sotto la struttura. Negli ultimi giorni i media internazionali avevano fatto notare come non fosse stato trovato nulla a conferma delle accuse israeliane, con cui hanno giustificato giorni di assedio e bombardamenti contro l’edificio. Tuttavia, nessuno ha ancora potuto verificare in modo indipendente quanto sostenuto da Tel Aviv.

i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza 3

Nella serata del 19 novembre 2023 le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sostenuto di aver trovato un pick-up con una trappola esplosiva, parcheggiato in un garage all’interno delle mura del complesso medico, nei pressi dell’edificio per la degenza dell’Al-Shifa. Macchina e garage sono stati fatte esplodere e da sotto il pavimento distrutto è apparso il buco di un tunnel sotterraneo.

i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza 4

I filmati diffusi dalle Idf, registrati con un drone dell’esercito, mostrano un pozzo di circa 10 metri, percorso prima da una scala a muro di 3 metri e poi da una scala a chiocciola traballante. Alla fine della discesa, un tunnel lungo 55 metri che prosegue verso il basso, fino a terminare davanti a una porta blindata, a prova di esplosivo, con una piccola fessura potenzialmente usata per sparare. Attualmente però, sembra che i soldati non siano riusciti a oltrepassare la porta.

Fino alla diffusione di queste immagini, l’Idf aveva mostrato solo foto e video di armi trovate perquisendo l’intero perimetro dell’Al-Shifa, anche cadendo nella disinformazione attraverso un video in cui un soldato scambia un calendario per presunti turni di guardia dei miliziani di Hamas incaricati di sorvegliare gli ostaggi, come riporta France 24. Se organizzazioni indipendenti confermeranno le conclusioni dell'esercito israeliano, il tunnel sarà la prima prova reale di una presenza di Hamas nel sottosuolo dell’Al-Shifa.

i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza

2. ISRAELE: “STIAMO DISTRUGGENDO LE CASE DELLE FIGURE DI ALTO PROFILO DI HAMAS”

DAGONEWS

Sei settimane dopo l'inizio della guerra contro Hamas, le forze israeliane hanno effettuato operazioni nei quartieri di Sheikh Ejlin e Rimal, a Gaza, in quelli che vengono definiti come le zone “esclusive” della città e nel quale vivevano figure di alto profilo di Hamas.

truppe israeliane a gaza 2

Dopo l'operazione, gli oggetti sequestrati sono stati mostrati per i classici video: c’erano pistole, munizioni, razzi, computer portatili e altri documenti che sono al vaglio dei capi dell'intelligence.

truppe israeliane a gaza 1

Il quartiere di Rimal è considerato il quartiere di lusso della Striscia di Gaza, dove vivevano gli alti comandanti di Hamas. All'interno dell'area sono presenti anche postazioni militari ed edifici governativi. Un maggiore della Brigata ha dichiarato: «Durante le perquisizioni nell'area di Rimal, abbiamo individuato un gran numero di armi appartenenti ai terroristi di Hamas, inclusi computer portatili, dispositivi per l’archiviazione di file e documenti. Altri articoli da combattimento tra cui uniformi e camicie, ginocchiere e munizioni. Molti documenti contengono dettagli sulla guerra psicologica e informazioni sull'IDF e su come tendere imboscate».

