“ACCOMPAGNATEMI A REBIBBIA. TANTO C’È IL LOCKDOWN, GIUSTO?” – LE ULTIME DUE TELEFONATE A CUI DENIS VERDINI HA RISPOSTO PRIMA DI COSTITUIRSI SONO STATE DI RENZI E BERLUSCONI - IL “GENERO” SALVINI HA ANNULLATO LE USCITE PUBBLICHE PER RIMANERE ACCANTO A FRANCESCA (MA SOLO PER UN GIORNO) – LE TRAME, IL PATTO DEL NAZARENO, LA SCELTA DI EVITARE IL PATTEGGIAMENTO, CHE GLI AVREBBE EVITATO LE SBARRE

1 - CONDANNA CONFERMATA ANCHE IN CASSAZIONE L'EX SENATORE VERDINI SI COSTITUISCE A REBIBBIA

Marco Gasperetti per il “Corriere della Sera”

La condanna della Cassazione a 6 anni e sei mesi, quella definitiva che apre le porte del carcere, è arrivata inattesa per Denis Verdini, 69 anni, ex senatore, già coordinatore nazionale di Forza Italia e fondatore di Ala. Perché nonostante due condanne del tribunale (9 anni) e della Corte d' appello di Firenze (6 anni e 10 mesi), la difesa del leader politico, protagonista del Patto del Nazareno e del dialogo con Renzi, aveva sperato in un nuovo processo.

«Lo aveva chiesto nella requisitoria il procuratore generale Pasquale Fimiani. Siamo delusi, crediamo nelle ragioni esposte nei nostri motivi di ricorso e dunque non possiamo nascondere la nostra amarezza», commenta Ester Molinaro avvocato dell' ex parlamentare insieme al professor Franco Coppi.

I giudici della Cassazione hanno confermato di fatto la pena inflitta in appello per la bancarotta del Credito cooperativo Fiorentino, banca di cui Verdini era presidente. Ma hanno cancellato 4 mesi di pena dichiarando prescritti i reati di truffa allo Stato sui contributi all' editoria.

Verdini, accompagnato dal figlio Tommaso, in serata si è presentato davanti a Rebibbia chiedendo di scontare lì la condanna, ma nella sala di aspetto del carcere romano è rimasto ore in attesa per motivi burocratici. L' ex senatore ha commentato con una battuta ironica: «Ma qui a chi devo andare a chiedere se me ne voglio tornare a casa...».

L' ex senatore difficilmente estinguerà tutta la pena in cella. L' 8 maggio, infatti, compirà 70 anni, età che in alcuni casi beneficia della detenzione domiciliare. Più complicato per Verdini evitare invece i rimborsi milionari. «Siamo riusciti a mantenere le condanne civilistiche, con una provvisionale di due milioni e mezzo di euro a favore dello Stato e sequestri su immobili di pari valore, nella maggior parte dei casi riferibili a Verdini», ha spiegato l' avvocato dello Stato, Carlo Maria Pisana.

I giudici della Cassazione dunque hanno ritenuto comprovate le accuse contro Verdini di aver provocato il dissesto dell' istituto di credito che aveva guidato per vent' anni attraverso operazioni, definite «anomale», «ambiziose» e «imprudenti» (i pm scrissero che Verdini aveva usato l' istituto di credito come un bancomat personale), e una raffica di finanziamenti nel settore edile a favore di società del gruppo Btp degli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei finiti anche loro nell' inchiesta e condannati in primo e secondo grado (Fusi) e anche in Cassazione (Bartolomei).

Nella requisitoria il pg Fimiani aveva chiesto la riapertura del dibattimento e dunque un nuovo processo per accertare alcuni episodi delle accuse di bancarotta considerate poco chiare e la prescrizione sul reato di truffa. La Cassazione ha invece ritenuto legittime le scelte dei giudici del Tribunale e della Corte d' appello di Firenze sulla piena responsabilità di Verdini del reato di bancarotta ma hanno dato ragione all' accusa sulle avvenute prescrizioni riguardanti la presunta truffa.

Le indagini sul crac del Credito cooperativo fiorentino erano iniziate con una relazione di Bankitalia. Nel 2010 il Credito cooperativo Fiorentino era stato poi commissariato e infine dichiarato insolvente e assorbito da Chianti Banca.

Molte le reazioni politiche alla condanna di Verdini. Coro di solidarietà all' ex senatore dal centrodestra con messaggi tra gli altri di Renato Brunetta, Maurizio Gasparri, Paolo Romani, Daniela Santanché, Massimo Mallegni, Giorgio Mulè, Mariastella Gelmini. Durissimo il grillino Alessandro Di Battista che su Facebook ha definito la vicenda Verdini «l' ennesimo esempio (stavolta addirittura criminale) di commistione tra politica e finanza».

2 - L'ULTIMA BATTUTA ALLA FAMIGLIA «IN CELLA? TANTO C'È IL LOCKDOWN»

Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

«Forza, andiamo. Accompagnatemi a Rebibbia». A questo punto c' è stata una pausa, che ai presenti è sembrata quella di un consumato attore di teatro, ma che in realtà gli sarà servita per ricacciare in gola il magone, la tristezza, lo sconforto. Quindi è arrivata la battuta fulminante, da perfetto interprete di quell' ironia brutale tutta toscana, servita per tranquillizzare i familiari con le sue borse in mano. «Tanto da adesso c' è il lockdown, giusto?».

Nel tragitto che lo separa dalla sua casa nel centro di Roma al carcere di Rebibbia, dove si è costituito nel pomeriggio a seguito della conferma in Cassazione di una condanna a sei anni e mezzo di carcere, a Denis Verdini saranno passate innanzitutto le ultime immagini da uomo libero.

Il dolore dei familiari, la preoccupazione per i figli, a cominciare da Francesca, con cui ha un legame molto stretto; e poi il viso contrito del genero Matteo Salvini, che ha annullato le uscite pubbliche e le partecipazioni previste in tv per rimanere accanto alla sua compagna e farle forza, autoconsegnandosi a un silenzio che durerà fino a stamattina, quando parteciperà a una trasmissione di RaiTre.

Il destino ha voluto che la notizia venisse confinata nella parte bassa dei siti Internet, schiacciata da un governo che sta decidendo le mosse su come contrastare la pandemia, dal ritorno del terrorismo di matrice islamica, dalle elezioni americane. In realtà, con l' arresto di Verdini si chiude plasticamente la Seconda Repubblica e viene posta l' ultima pietra sopra all' ultimo patto che l' aveva tenuta in vita - il «Nazareno» di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, l' ultimo trait d' union tra il centrosinistra e il centrodestra di conio tardo novecentesco - di cui l' ex uomo macchina del berlusconismo era stato ideatore prima e gran cerimoniere dopo.

Non a caso sono state proprio le loro, quella di Renzi e quella di Berlusconi, le ultime due telefonate a cui Verdini ha risposto prima di spegnere il telefonino attraverso cui sono passate le più importanti tele bipartisan tessute nelle aule parlamentari nell' ultimo ventennio, le più oscure trame politiche, le più incredibili bozze di leggi elettorali e di riforme costituzionali.

«Vedi», è stato il senso del ragionamento svolto al telefono col Cavaliere, che sa come ci si sente dopo una sentenza confermata dalla Cassazione, «io ho trascorso gli ultimi mesi ad abituarmi al fatto che sarei finito in carcere. Poi però, dopo che il procuratore generale aveva sollecitato l' annullamento della sentenza d' Appello con rinvio a un nuovo processo, ho passato le ultime ore convinto che in galera non ci sarei finito. Credimi, così è durissima».

Nell' uomo, ancorché sconfitto, non sembra esserci traccia di pentimento. Nemmeno rispetto alla scelta di evitare il patteggiamento, una strada che mesi fa avrebbe potuto ricondurre il perimetro temporale della pena al di sotto dei cinque anni evitandogli così il carcere.

«Sono ancora convinto di avere ragione e sono ancora convinto che il ricorso in Cassazione fosse fondato, come l' ha ritenuto anche l' accusa», ha ripetuto fino all' ultimo secondo prima di lasciare dietro di sé la più amara delle porte chiuse da fuori, quella di casa propria. Resta il dubbio sul sapore dell' ultima sigaretta all' aria aperta, visto che le sigarette fanno ancora parte dell' immaginario cinematografico dell' ultimo desiderio degli uomini liberi.

Con una sigaretta era iniziato anche il Patto del Nazareno, la base dell'«accordone» con Renzi era stata posta quando Enrico Letta era ancora presidente del Consiglio, inizio 2014. Verdini che entrava di nascosto a Palazzo Vecchio, nella sua Firenze, raggiungendo l' ufficio ricoperto di affreschi del sindaco. «Oh, Matteo, io fumo. Posso, no?». L' 8 maggio compirà settant' anni e potrà andare ai domiciliari. E chissà cos' avrà da raccontare delle pareti senza affreschi di Rebibbia. «Tanto comunque ora c' è il lockdown, no?».

