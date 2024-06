“AFFETTATO MA TUTTO BENE” – CARLO CALENDA SI È SOTTOPOSTO A UN’OPERAZIONE CHIRURGICA CHE ERA PROGRAMMATA DA TEMPO – PUBBLICA UNA FOTO DAL LETTO D’OSPEDALE E RASSICURA SULLE SUE CONDIZIONI – LO SCORSO DICEMBRE IL LEADER DI AZIONE AVEVA SUBITO UN ALTRO INTERVENTO E AVEVA RACCONTATO: “MI HANNO APERTO COME UN MERLUZZO, NON SONO IN GRADO DI MANGIARE NIENTE”

Estratto dell’articolo di www.corriere.it

carlo calenda dopo l operazione chirurgica

L'immagine postata su Instagram lo ritrae in un letto d'ospedale con il sorriso forzato di chi si è da poco sottoposto ad un intervento chirurgico. Carlo Calenda rassicura tutti: «Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi». Così il leader di Azione a poche ore dall'operazione che aveva annunciato giusto un paio di giorni fa: «Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale. Un abbraccio».

L'intervento era programmato da tempo e il parlamentare lo aveva dovuto posticipare perché fino ad un paio di settimane fa impegnato nella campagna elettorale per le Europee [...]

CARLO CALENDA DOPO IL FLOP DI AZIONE ALLE ELEZIONI EUROPEE

Nel dicembre scorso Calenda aveva dovuto sottoporsi ad un primo intervento chirurgico piuttosto pesante. Alla vigilia di Natale aveva svelato: «Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia».

carlo calenda blablacarl carlo calenda con la moglie viola ricevimento quirinale 2 giugno 2024