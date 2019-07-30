la casa di gheorghe dinca 1 la casa di gheorghe dinca 6 le proteste per la morte di alexandra 1 la casa di gheorghe dinca 5 la casa di gheorghe dinca 3 la casa di gheorghe dinca 4 la casa di gheorghe dinca 2 gheorghe dinca 5
“AIUTO, SONO STATA RAPITA” – BUFERA IN BULGARIA DOVE LA POLIZIA HA IGNORATO PER 19 ORE LA CHIAMATA DI UNA 15ENNE NELLE MANI DI UN SERIAL KILLER: GLI AGENTI NON HANNO PRESO SUL SERIO LE TRE CHIAMATE FATTE DALLA RAGAZZA E QUANDO SONO INTERVENUTE ERA ORMAI TROPPO TARDI – LA GIOVANE È STATA RITROVATA MORTA E MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE… (VIDEO)-
la casa di gheorghe dinca 1 la casa di gheorghe dinca 6 le proteste per la morte di alexandra 1 la casa di gheorghe dinca 5 la casa di gheorghe dinca 3 la casa di gheorghe dinca 4 la casa di gheorghe dinca 2 gheorghe dinca 5
“ANNA RITA LEONARDI HA FATTO UNA FIGURA DI MERDA” – UMBERTO SMAILA ACCORRE A DIFESA DELL’AMICO JERRY CALÀ DOPO GLI INSULTI DELLA DIRIGENTE PD: “IN ITALIA TROVANO SPAZIO SOLO QUELLI CHE APPARTENGONO AI COMITATI CULTURA DEI PARTITI DI SINISTRA E FANNO CAPO ALLA GIUSTA COMPAGNIA DI GIRO. MA IL PARADOSSO È CHE I FILM DI QUESTI NON LI VEDE NESSUNO…”
CRISI DI GOVERNO? IL PROBLEMA NON È SE MA QUANDO: SALVINI NEL “BUEN RETIRO” DI MILANO MARITTIMA PREPARA LA STRATEGIA LEGHISTA DEI PROSSIMI MESI - L’IDEA E’ ANDARE AL VOTO MA SENZA STRAPPI CHE POSSANO METTERE A REPENTAGLIO LA TENUTA DEL PAESE (ED I RISPARMI DEGLI ITALIANI) - MA SOPRATTUTTO, NIENTE CONTE BIS E TENENDOSI BEN STRETTO IL VIMINALE…
ACQUA BENEDETTA (PILATO) - "LA RANA È STRANA E PAZZA COME ME", PARLA L’AZZURRA 14ENNE, RIVELAZIONE D’ARGENTO AI MONDIALI DI NUOTO: "IO ORGOGLIO DEL SUD? IL POSTO DOVE NASCI NON RACCONTA CHI SEI. NON PARLO DIALETTO, SONO ITALIANA E BASTA - TATUAGGI? NO, TROPPO PRESTO" - "L'IMMAGINE CHE MI PORTO A CASA NON È IL MIO PODIO MA…” – COME NUMERO DI PRATICANTI IL NUOTO HA SUPERATO IL CALCIO – VIDEO
CAFONALONE CONVERTINI - PURE VALERIA MARINI (CON LA MAMMA) SI È SCAPICOLLATA AL COMPLEANNO DEL ''PUROSANGUE DI MARTINA FRANCA'' (CON LA MAMMA) CHE HA FESTEGGIATO I 48 ANNI IN UNA SERATA CON PIÙ FOTOGRAFI CHE CAMERIERI, SEGNO DEL MOMENTO DI POTERE TELEVISIVO - ECCO LE SIGNORE DEL DAY-TIME ESTIVO: MARZOLI, MARANGONI E BISTI. POI LA SOTTOSEGRETARIA ALLA CULTURA BORGONZONI, GIAMPIERO INGRASSIA, EVA & IMMA, CALDONAZZO, STRABIOLI, CUCUZZA, GORIA, MIRIANA TREVISAN, VARRIALE, JOSEPHINE ALESSIO
IL METEOROLOGO MIGLIORA CON L'ETÀ? NO, CON LE FRATTURE: ''NIENTE AZZECCA IL TEMPO MEGLIO DEI REUMATISMI'' - ANDREA GIULIACCI: ''LE VACANZE NON LE SCELGO IN BASE AL TEMPO MA IN BASE A QUELLO CHE ORDINANO I FIGLI, COME TUTTI. AD AGOSTO SPERO RESISTA IL BEL TEMPO PERCHÉ QUANDO VADO AL MARE E TROVO PIOGGIA TUTTI MI GUARDANO STORTO'' - ''IL RISCALDAMENTO CLIMATICO ORMAI È INEVITABILE. AVREMO CALDO TORRIDO DUE MESI L'ANNO. L'UNICA STRADA, IMMEDIATA, PER RIDURRE I GAS SERRA È IL NUCLEARE''
PRIMA TI MONTO E POI TI SMONTO (LA PLASTICA) – L’ULTIMO TREND DELLA CHIRURGIA È FARSI LEVARE TUTTO IL SILICONE E I FILLER CHE I MALATI DEL RINGIOVANIMENTO SI SONO FATTI IMMETTERE NEL CORPO PER ANNI – IL CHIRURGO DELLE STAR RENATO CALABRIA CONFERMA CHE ORA SI RICORRE AL “DE-CONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY”: “I PERSONAGGI TROPPO ARTEFATTI VENGONO DA ME PERCHÉ VOGLIONO UN “REVERSE”, OVVERO…”