“ALBA, SEI VERGOGNOSA. SE AVESSI CONOSCIUTO EZIO, AVRESTI SAPUTO QUANTO LUI TENESSE ALLA SUA PRIVACY” – LA PARIETTI FINISCE NEL MIRINO DEGLI ODIATORI DELLA RETE PER I POST SU EZIO BOSSO – GLI HATER LA ACCUSANO DI ESSERE A CACCIA DI POPOLARITÀ E LEI SI INFURIA: “QUESTA È UNA POLEMICA STERILE E VOLGARE. VORREI, PROPRIO PER RISPETTO DI EZIO, CHIUDERE QUESTO TEATRINO DI PROFILI FAKE…”

Nel corso degli ultimi giorni, Alba Parietti è stata aspramente criticata dai suoi follower per alcuni post pubblicati su instagram indirizzati al compianto Ezio Bosso. La morte del celebre musicista ha scosso tutto il mondo dello spettacolo (e non solo), colpendo da vicino anche il cuore della stessa Parietti. Infatti la showgirl ha condiviso diversi pensieri in ricordo del musicista a cui era profondamente legata, ma alcuni di questi non sono stati apprezzati dai follower.

"Parole inutili. Sei solo in cerca di popolarità". Questo è uno dei tanti commenti negativi che la Parietti ha ricevuto nelle ultime ore. E, come si può leggere attraverso il suo profilo instagram, tutto è nato dopo che la showgirl ha inviato una lettera struggente al magazine "Chi", in cui a cuore aperto, ha raccontato il legame e il sentimento che ha condiviso con Ezio Bosso.

"Ho perso una persona speciale che ha lasciato un segno nella mia esistenza e in quella di tutti", ha affermato. Un estratto è stato poi pubblicato sui social e, da quel momento in poi, è iniziato l’attacco da parte dei fan. "Sei vergognosa. Se avessi conosciuto Ezio, avresti saputo perfettamente quanto lui tenesse alla sua privacy", scrive un utente.

Tutti però conosciamo il temperamento fuori dagli schemi di Alba Parietti e, in un altro post, risponde a tono e mette a tacere tutte le polemiche che sono montante nel corso delle ultime ore. "Questa è una polemica sterile e volgare – esordisce -. Vorrei, proprio per rispetto di Ezio, chiudere questo teatrino di profili fake".

Parole molto dure che lasciano il segno e che ricevono l’apprezzamento di diversi follower. La Parietti, infatti, non dosa la sua rabbia. Anzi con pacatezza ma con un tono aspro, mette a tacere un’inutile polemica che ha creato solo scompiglio. "Le persone non sono di proprietà di nessuno. Soprattutto se vengono usate parole che possono offendere la sua memoria – aggiunge -. Io credo di aver dosato molto bene il mio pensiero.

Ho accettato su una rivista di ricordare una persona cara. E ho fatto tutto con affetto, cercando parole di affetto e rispettose. Non accesso insulti da nessuno". E l’attacco continua con parole ai profili fake a chi "non ha rispetto del dolore degli altri" e chi usa parole volgari e fuori luogo. Alba Parietti è proprio una furia. Conclude il post con un ultimo ricordo a Ezio Bosso. "Possano le emozioni che ci ha regalato in vita, vivere sempre dentro di noi".

