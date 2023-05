“ALL’INIZIO GLI DISSI BASTA. QUINDICI ANNI DI DIFFERENZA MI SEMBRAVANO TROPPI” – SELVAGGIA LUCARELLI, 48 ANNI, E IL FIDANZATO LORENZO BIAGIARELLI, 33 ANNI, SCRIVONO UN LIBRO A QUATTRO MANI E SI CONFESSANO MEGLIO DEI FERRAGNEZ: “IL MATRIMONIO? IO GLIEL’HO CHIESTO, MA LUI MI HA DETTO DI NO. SE MI AVESSE CONOSCIUTA PRIMA NON AVREMMO TROVATO UN COMPROMESSO. IO VOLEVO UN ALTRO FIGLIO, MA PER LUI NON ERA IL MOMENTO” – BIAGIARELLI: “HO UN COMPITO IMPORTANTE NELLA SOCIETÀ: CATALIZZO I SUOI SFOGHI…”

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

selvaggia lucarelli lorenzo biagiarelli foto di bacco (2)

«Stiamo insieme da quasi 8 anni...ma quello che tiene il conto è lui», ammette Selvaggia Lucarelli. «La mia password è il nostro anniversario — rincara Lorenzo Biagiarelli —. Anni fa l’ho impostata anche a lei, solo che qualche giorno dopo mi ha chiamato dicendomi: “Amore scusa ma era 25 o 26 settembre?”». Hanno l’affiatamento che regalano gli anni insieme e i tempi comici di chi insieme ci sta anche bene, Lucarelli e Biagiarelli. Ascoltarli è divertente, almeno quanto leggere il libro che hanno scritto a quattro mani, Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti (Cairo editore), in uscita oggi.

Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti selvaggia lucarelli lorenzo biagiarelli

«Abbiamo 15 anni di differenza, sono tanti — riprende Lucarelli —. Tempo fa tenevo anch’io alle date, oggi bado alla sostanza. Se Lorenzo mi avesse conosciuta prima non avremmo trovato la strada del compromesso, ero una rompico... assoluta».

Niente, l’ha alzata. «Pensa come doveva essere...», schiaccia Biagiarelli prima di ridere (insieme a lei, va detto).

[…]

Come sono stati gli inizi?

B: «Facevo il cantante: amici comuni avevano chiesto a Selvaggia di pubblicare il mio videoclip. Lei ci aveva aggiunto una battuta, tipo: qualcuno ha il numero del cantante? Solo che non l’avevo presa come una battuta: gliel’ho fatto avere ma non ha mai chiamato».

L: «Tempo dopo, sotto il post di una olgettina che mi attaccava, dicendo: “Ti ruberò ogni fidanzato”, leggo Lorenzo che scrive: “Tranquilla Selvaggia, non mi avrà mai”. Così abbiamo iniziato a sentirci».

SELVAGGIA LUCARELLI LORENZO BIAGIARELLI

E poi?

B: «I primi tempi non sono stati facili, lei dopo poco non voleva più vedermi».

L: «Perché uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo».

Perfino lei era caduta nel pregiudizio?

L: «Avevo 40 anni e lui 25, veramente pochi. Però sì, ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza. È una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative».

SELVAGGIA LUCARELLI LORENZO BIAGIARELLI

Ad esempio?

L: «Quando l’ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento».

Eppure si è trovato a vivere da subito con il suo, di figlio.

B: «Ma tra me e Leon non c’è una barriera generazionale: lui a undici anni giocava con i Pokemon e anche io.

L’ho educato con l’esempio».

L: «Tra loro c’è stata sintonia da subito: hanno la differenza d’età che c’è tra me e Lorenzo, che ci fa da ponte».

selvaggia lucarelli e il fidanzato lorenzo biagiarelli

Cosa l’ha spinta ad abbassare le difese?

L: «Il fatto che non avesse paura di investire sulla nostra relazione. Se non funzionava qualcosa tra noi, diceva: non esiste che ci lasciamo. La sua risolutezza mi colpiva, forse perché io invece venivo spesso frenata dal mio orgoglio in amore. Lui mi ha aiutata a liberarmi, lasciarmi andare... comunque stiamo tirando fuori cose mai dette, sembra l’inizio dei Ferragnez ...».

lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli

[…]

Nel libro Biagiarelli dice che Lucarelli è volubile.

B: «Lo è, ma solo con me. Penso di avere un compito importante nella società: catalizzo i suoi sfoghi».

[…]

L: «[…]mi sveglio, controllo i social e leggo messaggi d’odio. Poi lui si sveglia e sono già di cattivo umore: quella frustrazione devo farla uscire. Vengo da una famiglia conflittuale, non potrei mai farla ricadere su Leon: so che esiti devastanti avrebbe... tocca a Lorenzo».

lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli

[…]

Domanda odiosa: avete mai pensato di sposarvi?

L: «Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no. Prego, a te la parola».

B: «Quando è successo stavamo insieme da otto mesi».

L: «Stai balbettando...».

B: «Magari succederà, ma cosa cambierebbe».

[…]

selvaggia lucarelli lorenzo biagiarelli foto di bacco (1) stories di lorenzo biagiarelli dopo la prima puntata di ballando con le stelle 2 selvaggia lucarelli si commuove lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli