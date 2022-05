21 mag 2022 19:00

“ALMENO SE NE RESTASSE COME IL SUO COGNOME” – A FILIPPO FACCI NON È PIACIUTA L’INTERVISTA RILASCIATA DA GASPARE MUTOLO A “OGGI”, CON TANTO DI FOTO SORRIDENTE IN COPERTINA: “GIÀ FACEVA SCHIFO, ANNI FA, VEDERE IL CAMORRISTA CARMINE SCHIAVONE CHE PONTIFICAVA SUI TALK SHOW. LO STESSO VALE PER MUTOLO, AUTISTA DI RINA, CHE TROVÒ IL TEMPO PER OMICIDI, LUPARE BIANCHE, SEQUESTRI E TRAFFICI DI DROGA CHE GLI PERMISERO DI FARSI UNA FERRARI E UN PALAZZO” – “ARRESTATO DA GIOVANNI FALCONE, FU CONDANNATO, MA POI SI PENTÌ. RIVELÒ MOLTE COSE VERE PIÙ MOLTISSIME FALSE E SCREDITÒ INNOCENTI ANCHE NOTISSIMI…”