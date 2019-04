1 – IMPERIA, SCARCERATA LA PRESIDE DELL’IPSIA. LEI: “VOGLIO UN PROCESSO ARISTOTELICO”

Maurizio Vezzaro per www.lastampa.it

anna rita zappulla scarcerata 3

«Non c’è reato, non c’è nemmeno il dolo. Sono rimaste incredule anche le altre detenute quando gliel’ho raccontato». Anna Rita Zappulla, 62 anni, la preside di Ipsia e Colombo arrestata per aver usato l’auto didattica della scuola come se fosse propria (ci è andata in Francia e in Piemonte), ieri nei corridoi dell’ufficio del gip d’Imperia Massimiliano Rainieri era un fiume in piena.

Ha raccontato anche di essersi sentita male al suo arrivo a Pontedecimo, di aver perso tanto sangue, di essere stata curata con le flebo e di aver avuto intenzione di fare lo sciopero della fame e della sete e di volere un processo «aristotelico». Tutto questo poco prima di entrare nell’ufficio del gip per l’interrogatorio di garanzia. Era affiancata dal suo legale, l’avvocato Andrea Rovere. C’era anche il pm Luca Scorza Azzarà, titolare dell’inchiesta (il primo provvedimento era stato preso dal procuratore aggiunto Grazia Pradella che era di turno e che comunque coordina le indagini in cui sono coinvolti dipendenti della pubblica amministrazione).

anna rita zappulla 1

Alla fine dell’interrogatorio, durato un’ora circa, la Zappulla è stata scarcerata. Deve essere ancora decisa la misura cautelare da adottare, che potrebbe andare dai domiciliari all’obbligo di firma o, come richiesto dallo stesso avvocato Rovere, «alla sospensione dal servizio: è sufficiente per evitare reiterazioni o inquinamento delle prove».

anna rita zappulla scarcerata 5

La Zappulla ha ammesso di aver usato sì l’auto ma solo a «scopi istituzionali». Ha spiegato l’avvocato Rovere: «Anche i viaggi a Mentone avevano un fine analogo (al ritorno dalla Francia, sabato pomeriggio, la preside era stata bloccata e arrestata dai carabinieri, ndr): nell’ultimo era andata a discutere di questioni di lavoro con la segretaria scolastica che abita appunto a Mentone. Se poi al ritorno dai viaggi si fermava a fare la spesa, bè si può parlare di un uso promiscuo dell’auto ma non certo di un uso esclusivo».

anna rita zappulla scarcerata 4

Rovere ha inoltre polemizzato con la decisione di mandare in carcere Anna Rita Zappulla: «Si poteva da subito optare per i domiciliari evitando quello che a mio avviso è stato un eccesso di spettacolarizzazione. Presumo che ci sia stato qualche problema di comunicazione tra uffici inquirenti, può succedere nei giorni di vigilia e festivi».

2 – L'AVVOCATO: «CON IL SUO ARRESTO PERSI 400MILA EURO DI FINANZIAMENTI PER LA SCUOLA»

anna rita zappulla 2

Estratto dell’articolo di Alice Spagnolo per www.riviera24.it

«La preside era andata a Mentone per incontrare la segretaria e compilare moduli per accedere a finanziamento europeo: con il suo arresto, sono andati persi 400mila euro di fondi per la scuola». A dichiararlo, sottolineando che «non è colpa di nessuno» è l’avvocato Andrea Rovere, legale difensore di Anna Rita Zappulla, la preside arrestata sabato sera con l’accusa di peculato per aver usato impropriamente l’auto di proprietà della scuola. (...)

