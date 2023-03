“IN AMERICA I FESSI HANNO UN SERIO PROBLEMA CON LE STATUE” – GRAMELLINI E L’ASSURDO LICENZIAMENTO DELLA PROF CHE HA MOSTRATO L’IMMAGINE DEL DAVID DI MICHELANGELO BOLLATA COME “PORNOGRAFICA” DA ALCUNI GENITORI TROGLODITI MADE IN FLORIDA: “L’OCCHIO DI MAMMA E PAPÀ NON HA INDUGIATO SULL’ARMONIA DELLE FORME, MA È ANDATO A CASCARE DOVE SI ASPETTEREBBE DI TROVARE DELLE MUTANDE DI MARMO, MAGARI SPONSORIZZATE. HANNO CENSURATO IL DAVID PERCHÉ LI DISTURBA, MA LI DISTURBA PERCHÉ NON SANNO CHE È IL DAVID…”

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Ormai è appurato che in America i fessi hanno un serio problema con le statue. Mentre i fessi progressisti le fanno abbattere, quelli reazionari fanno licenziare la preside che ha osato tenere una lezione d’arte sul David di Michelangelo. Siamo a Tallahassee, nella Florida di Ron deSantis, la versione «light» di Donald Trump, ma sarebbe potuto succedere in qualsiasi altro Stato dell’Unione, eccetto forse in quello di New York, in California e in qualche altro.

[…] gli studenti tornano a casa e mostrano ai loro cari l’immagine del capolavoro rinascimentale come se l’avessero appena trovata su Onlyfans. L’occhio di mamma e papà non indugia sull’armonia delle forme, ma va a cascare proprio là, dove si aspetterebbe di trovare delle mutande di marmo, magari sponsorizzate. Le chat dei genitori prendono fuoco: si chiede e si ottiene la testa della professoressa reproba, per propaganda e smercio di materiale pornografico.

Come passa (male) il tempo. Cinque secoli fa Firenze ospitò un dibattito sul luogo più adatto a ospitare il David di Michelangelo a cui parteciparono, tra gli altri, Botticelli e Leonardo. Cinque secoli dopo, in Florida, si caccia da scuola chi lo mostra. Certo, quella era una élite di statura mondiale mentre costoro sono degli ignoranti. È proprio questo il problema: hanno censurato il David perché li disturba, ma li disturba perché non sanno che è il David.

Anna Guaita per "Il Messaggero"

Mandano i figli in una scuola che ha come modello educativo il ritorno ai principi della civiltà occidentale, ma poi si indignano se nell'ora di arte l'insegnante mostra loro una foto del David di Michelangelo. Il nudo, considerato uno dei pezzi più importanti proprio di quella cultura occidentale a cui la Tallahassee Classical School aspirerebbe, ha indignato a tal punto un genitore, che la preside si è dovuta dimettere.

Il presidente del consiglio scolastico, Barney Bishop, si è affrettato a sostenere che in realtà la signora Hope Carrasquilla è stata posta davanti alla scelta di dimettersi o essere licenziata, perché non aveva preavvertito i genitori con una lettera, come la scuola richiede. Resta il fatto che una mamma ha definito le foto del corso di Storia dell'Arte Rinascimentale «pornografiche», e si è detta sconvolta che i propri figli avessero visto «immagini simili».

[…] Il marito l'ha difesa sostenendo che è «una solida cristiana evangelica», particolare che dovrebbe essere importante in questa scuola, un istituto privato parte dell'Hillsdale College, un sistema scolastico estremamente conservatore legato a doppio filo alla chiesa evangelica integralista. Per capire l'ambiente in cui è avvenuto questo incredibile incidente, basti ricordare che il sistema Hillsdale pretende di «depurare l'insegnamento da idee distorte e di sinistra», idee, cioè, che comprendono la storia del razzismo negli Usa, la separazione fra Stato e Chiesa, l'idea che le crisi climatiche siano generate dall'attività umana, il ricorso ai vaccini anziché all'immunità di gregge.

Una volta scuole di nicchia e rare, questi istituti hanno trovato un rilancio grazie alle posizioni conservatrici del governatore della Florida, Ron DeSantis, che ha promulgato il "Parental Rights in Education Act", una legge altrimenti nota come "Don't say gay" che proibisce conversazioni sul sesso e il genere alle elementari, e concede ai genitori il diritto di contestare le scelte di curriculum delle scuole ed eventualmente far causa agli insegnanti […]

