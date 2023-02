2 feb 2023 16:55

“ANCH’IO PENSAVO DI AVER FALLITO NELLA VITA” – LODO GUENZI, LEADER DEL GRUPPO MUSICALE LO STATO SOCIALE: "NON RIESCO A NON PENSARE A QUELLA RAGAZZA DI 19 ANNI CHE SI È AMMAZZATA NEL BAGNO DELLA UNIVERSITÀ DI MILANO, LASCIANDO SCRITTO “NELLA VITA HO FALLITO TUTTO”. LO VORREI DIRE CHE QUEL PENSIERO LO CAPISCO, DAVVERO, MENTRE LA MIA PRIMA RAGAZZA ERA MORTA SENZA UN PERCHÉ, E LA SECONDA MI LASCIAVA PER LA DISTANZA. E’ STATO L’UNICO MOMENTO IN CUI HO PENSATO DI...”