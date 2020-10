“ANCORA UNA VOLTA UNA GIOVANE DONNA HA MESSO NEI GUAI TRUMP CHE NON INDOSSAVA ALCUNA PROTEZIONE” – TRUMP ANNUNCIA CHE LUI E MELANIA HANNO IL COVID E I SOCIAL ESPLODONO DI MEME E TWEET IRONICI: DAL "PUZZONE" CHE TRANGUGIA LITRI DI CANDEGGINA ALL’IMMAGINE DEL PRESIDENTE NUDO CHE SI DONDOLA SUL VIRUS – JOE BIDEN È NEGATIVO: "INDOSSATE LA MASCHERINA E LAVATEVI LE MANI" - VIDEO: I COMMENTI PIÙ DIVERTENTI

(LaPresse) - Il candidato dem alla Casa Bianca, Joe Biden, e la moglie Jill, sono risultati negativi al coronavirus. Lo ha riferito un membro della campagna elettorale citato da Nbc. I due sono stati sottoposti al test dopo essere entrati in contatto con Donald Trump in occasione del dibattito di martedì scorso.

Coronavirus, Biden: Lieto di essere negativo, indossate mascherina

(LaPresse) - "Sono lieto di fare sapere che Jill e io siamo risultati negativi al Covid-19. Grazie a tutti per i vostri messaggi di preoccupazione. Spero che questo serva da promemoria: indossate la mascherina, mantenete le distanze sociali e lavatevi le mani". Lo ha scritto su Twitter il candidato dem alla Casa Bianca, Joe Biden.

Donald Trump non ha fatto in tempo ad annunciare che lei e Melania hanno contratto il coronavirus che il web si è scatenato con una serie di meme e commenti esilaranti sul Presidente. Centinaia di meme hanno invaso i social media, inclusa una vignetta del presidente che beve una bottiglia di candeggina o viene raffigurato nudo sul virus.

L'attrice e attivista Sophia Bush, 38 anni, ha perculato Trump in un tweet: «È ancora una “bufala dei democratici”? Hai ancora intenzione di prendere in giro le persone che indossano le mascherine? Ti dispiace di aver mentito al popolo americano per mesi?». Più tagliente il conduttore radiofonico e televisivo Scott Nevins che ha twittato: «Ancora una volta, una bella giovane donna ha messo nei guai Donald Trump perché non indossava alcuna protezione».

